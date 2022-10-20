«فيسبوك» تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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قررت شركة «ميتا» إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع، تعرف بـ«المقالات الفورية»، والتي أتاحتها لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.

وتقول التقارير، إن الميزة تساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة. ولكن وفقاً لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة منتصف أبريل المقبل، حسب «روسيا اليوم». وأوضحت شركة «ميتا» المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة «فيسبوك»، أن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كافٍ.