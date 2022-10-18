لابتوب وتابلت في جهاز واحد.. إليك التفاصيل

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تتغيّر متطلّبات الحياة يومياً وخاصة تلك المتعلّقة بأعمالنا ومهامنا؛ إذ بعد أن كانت الأوراق هي مرجعنا لكتابة الملاحظات أو حفظ المعلومات، أصبحنا نواكب يومياً وبسلاسة التطوّر التقني السريع حتّى أصبحنا نعتمد بشكل رئيسي على الأجهزة المحمولة. ومع توافر العديد من الأجهزة في الأسواق قد يكون من الصعب علينا اختيار الجهاز المناسب لكافة احتياجاتنا، لذلك لا بدّ من إلقاء نظرة على جهاز ASUS الجديد Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) الذي طال انتظاره.

تصميم فريد لافت للأنظار

على الرغم من أنّ اختيارنا للجهاز المحمول يعتمد بشكل رئيسي على مواصفاته التقنية إلّا أنّ اختيار التصميم المميّز يضفي التفرّد والتميّز على ساعات العمل الطويلة والاجتماعات أيضاً. فما رأيك أن تجمع ما بين اللابتوب والتابلت في جهاز واحد صغير؟

يتوفّر الكمبيوتر المحمول متعدّد الاستخدامات Zenbook 17 Fold OLED من ASUS بتصميم فريد لافت للأنظار؛ فهو يسمح بتكوينين من شاشة OLED في جهاز واحد، وسيكون بإمكانك طي شاشة تعمل باللمس كبيرة الحجم مقاس 17.3 بوصة بدقة 2.5K لإنشاء شاشتين سلستين مقاس 12.5 بوصة بجودة 1920 × 1280، ما يجعله جهازاً متنوّعاً ذا مواصفات عالية.

ولسهولة ومرونة أكثر خلال العمل، عند دمجه مع لوحة مفاتيح ولوحة لمس ASUS ErgoSense Bluetooth® بالحجم الكامل، يسمح تصميمه القابل للطي بأوضاع استخدام متعددة الاستخدامات.

ولأنّ التصميم الخارجي مهمّ أيضاً، يتزيّن Zenbook 17 Fold OLED بشعار ASUS المتميّز بطلاء الزجاج ما يعكس الضوء بصورة ملفتة، كما أنّ غطاء الكمبيوتر مصنوع من الجلد الصناعي الأخضر الداكن، ما يمنح المستخدم إحساساً بالراحة.

مواصفات مثالية لمتطلباتك

إلى جانب التصميم الفريد، إذا كنت لا تزال تبحث عن أسباب إضافية تدفعك إلى اقتناء Zenbook 17 Fold OLED من ASUS، فإليك فيما يلي مواصفات عالية لا بدّ من تسليط الضوء عليها:

-شاشة واحدة بحجمين: يعد Zenbook 17 Fold OLED، الذي تم تصميمه بالاشتراك مع Intel، أول كمبيوتر محمول OLED قابل للطي مقاس 17.3 بوصة في العالم تم التحقق منه بواسطة Intel® Evo™. كما سبق وذكرنا، يتمتّع الجهاز بحجمين من شاشة OLED في جهاز واحد: شاشة لمس كبيرة مقاس 17.3 بوصة ذات جودة 2.5K قابلة للطي في المنتصف لإنشاء شاشتين سلستين 12.5 بوصة بجودة 1920 × 1280 لكل شاشة.

-أداء مميّز: من المؤكّد أنّ الأداء من المواصفات الضرورية التي يجب التأكّد منها قبل شراء أي جهاز محمول، وتأكّد أنّه إحدى المواصفات التي ستزيد من قناعتك لاقتنائه؛ إذ يقدّم الجهاز أداءً مميّزاً بفضل معالجات Intel Core™ i7 U-Series من الجيل الثاني عشر ورسومات Intel Iris® Xe و Intel WiFi 6Eوذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ومحرك أقراص PCIe® 4.0 SSD سريع سعة 1 تيرابايت.

-بطارية بشحن سريع وعمر طويل: يتوفّر في هذا الجهاز منفذان مناسبان لـThunderbolt™ 4، يدعمان الشحن السريع للبطارية طويلة الأمد التي تبلغ سعتها 75 واط في الساعة، ودعم شاشات خارجية فائقة الجودة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الجهاز متوفّر الآن في الأسواق بسعر يبدأ من 12,999 درهماً إماراتياً (باستثناء الضرائب).