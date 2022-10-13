«تيك توك» يعتزم تشغيل مراكز توزيع تجارة إلكترونية بأمريكا

المصدر: (بكين - د ب أ)

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يعتزم تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» تشغيل مستودعات وإنتاج مراكز توزيع أمريكية لإقامة نظام سلسلة الإمداد للتجارة الإلكترونية، وفقاً لما تشير إليه قوائم الوظائف على موقعه الإلكتروني وموقع «لينكد إن».

وذكرت تقارير أن التطبيق بدأ ميزة التسوق العام الماضي في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا من خلال اتفاق مع شركة «شوبيفاي»، كما نشر العديد من فرص العمل على موقع «لينكد إن» في الأسبوعين الماضيين، بحثاً عن مرشحين في الولايات المتحدة، حيث يسعى لبناء نظام توزيع دولي للتجارة الإلكترونية.