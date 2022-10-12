«فيسبوك» يحلّ مشكلة غامضة في تطبيقه

المصدر: البيان

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أصلحت شركة «ميتا» مشكلة غامضة أرَّقت عدداً من مستخدمي تطبيق «فيسبوك» خلال الشهر الحالي.

ولاحظ الكثيرون خللاً تقنياً يتسبب في نقص أعداد المتابعين بكثير من حسابات المشاهير والحسابات الشخصية، غير أن الأرقام بدأت تعود إلى طبيعتها، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وكانت مشكلة النقص الغامض لأعداد المتابعين بدأت منذ 3 أكتوبر الجاري، وتضررت منه ملايين الحسابات في معظم أنحاء العالم، بينها الحساب الخاص بمؤسس الموقع مارك زوكربيرغ نفسه، ومعه مشاهير آخرون، إضافة إلى مؤسسات إعلامية وجدت متابعيها قد تقلصوا دون سبب معروف.

فقد اختفى أكثر من 119 مليون متابع لزوكربيرغ، إلى درجة لم يعد فيه إلا 9997 فقط، وشملت الظاهرة صحفاً بارزة مثل «نيويورك تايمز»، و«واشنطن بوست».

وخسرت صحيفة «نيويورك تايمز» 6225 متابعاً أول من أمس و4944 أمس، في حين خسرت «واشنطن بوست» أول من أمس 5804 أول من أمس، و4337 في اليوم التالي.

واعترفت «ميتا» بالمشكلة، وقال متحدث باسم الشركة، في بيان اليوم: «نحن على علم أن بعض الأشخاص يرون عدد متابعين غير متسق في ملفاتهم الشخصية على فيسبوك».

وأضاف: «نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».