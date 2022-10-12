مدرب حياة يكشف طريقة الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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تحدث البحريني علي تقي مدرب الحياة «Personal Life Coach»، عن الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يعود بالإيجاب على الصحة النفسية.

وقال علي تقي على هامش ملتقى ارتباط السلامة الرقمية بالصحة النفسية، الذي تنظمه منصة تيك توك في القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية: "التكنولوجيا هدفها مساعدتنا في الكثير من الأمور الحياتية وليس العكس، لذلك لابد من استغلالها عن طريق عدم إساءة استخدامها".

وأضاف: "إساءة استخدام التكنولوجيا يؤثر سلبياً على الصحة النفسية والذهنية، لذلك يجب التركيز على الجوانب الإيجابية منها".

وأردف: "المنصات الرقمية يمكن أن تزيد من دوافعنا لتحقيق الأهداف الشخصية والعملية، وفي نفس الوقت يمكن أن تؤدي إلى الانعزال عن المجتمع ومن ثم الدخول في حالة تؤثر سلبياً بشكل كبير على صحتنا النفسية".

وأتم: "التكنولوجيا مثل أشياء كثيرة منها ما هو إيجابي أو سلبي، الأمر يتوقف على طريقة استخدامها من جانب الأشخاص".

يذكر أن مدرب الحياة هو الذي يصل لدرجة كافية من القدرة على خلق برامج تدريب فعالة وآمنة للأفراد والمجموعات، تساعدهم في وضع أهداف وتحقيقها، والحصول على نتائج جيدة.