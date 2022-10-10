«هونور» تعرض الجيل التالي من أجهزتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة «هونور»، المُزود العالمي للأجهزة الذكية، في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، حيث تعرض الجيل التالي من أجهزتها الذكية.

وأضافت الشركة إلى منتجاتها المزيد من الأجهزة التي أحدثت ثورة في السوق خلال هذا العام، تنوعت بين الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الحواسيب، ومنتجات إنترنت الأشياء، ويأتي على رأس القائمة، جهاز HONOR Pad 8 «أفضل تابلت للترفيه»، إلى جانب هاتف5G HONOR 70 الإضافة الجديدة إلى مجموعة الهواتف الذكية الراقية N Series. يتميز هاتف HONOR 70 بتقنيات حديثة رائعة، حيث يقدم تجربة تصوير Vlogs غير مسبوقة، كما يقدم ابتكارات رائدة في التصميم، شاشة العرض، التصوير، الفيديوهات، والأداء والخصوصية.

إلى جانب ذلك، قدمت الشركة مجموعة من الأجهزة التي تتمتع بأسعار مناسبة، ففي فئة الهواتف الذكية، حيث قدمت مجموعة X Series، وفي فئة الحواسيب قدمت جهاز HONOR Magicbook X15، وفي فئة المنتجات الذكية، قدمت HONOR ساعةHONOR watch GS3 وسماعات HONOR Earbuds 3 Pro.

وتتطلع الشركة من خلال المعرض إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية، إلى جانب التواصل والتفاعل مع الجمهور الحالي والجديد، الأمر الذي سيسهم في فهم الشركة لاهتمامات الجمهور ومعالجة مواضع الشكوى لديهم.

وقال تشاو ليكون، رئيس الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا: نحن سعداء أن نكون جزءاً من أكبر معرض خاص بتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ومتشوقون لعرض رؤيتنا لابتكار منتجات تضع الجمهور نُصب أعينها، والتي تشكل جوهر النظام البيئي للحياة الذكية في HONOR. وأضاف: من أجل هذا المؤتمر، تعاوننا مع China Mobile International لعرض منتجاتنا داخل الجناح الخاص بهم، حيث نقدم للجمهور تجارب ساحرة من جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال كولن وانج، العضو المنتدب لشركة China Mobile International في الشرق الأوسط وأفريقيا: إنه تعاون رائع للغاية، ونحن على ثقة بأننا سنقابل الكثير من الاهتمام، سواء من الجمهور أو من الشركاء. نحن سعداء حقاً بالتعاون مع شركة HONOR هذا العام من خلال مؤتمر جيتكس.