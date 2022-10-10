المصدر: البيان

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أطلق تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» خدمة «الاشتراك المتميز» لمستخدمي «واتساب بيزنس» مقابل مبلغ من المال.

وأوضح التطبيق أن «الاشتراك المتميز» يشتمل على مزايا جديدة مصممة للشركات للتفاعل بشكل أفضل مع العملاء، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» نقلاً عن «androidpolice».

ولم يتم إطلاق خدمة الاشتراك المتميز في واتساب رسمياً بعد، لكنها متاحة لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، وهذا يعني أن أعضاء برنامج «واتساب بيتا» فقط هم من يمكنهم الوصول إلى قائمة «بريميوم»، حيث توجد جميع المزايا الإضافية.

وفيما يلي أهم 5 مزايا لاشتراك «واتساب» المتميز:

يمنحك الحساب المتميز رابط اتصال قابلاً للتخصيص إلى حساب «واتساب» الخاص بك الذي يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر . سيتم تخصيص الاشتراك المميز للشركات، ما يعني أن معظم المزايا المدفوعة لن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدم العادي . من المفترض أن تكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معيَّن بدلاً من كتابة رقم هاتف، ويحتوي تطبيق «تيلغرام» على ميزة مماثلة، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين . سيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضاً بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في الوقت نفسه بالحساب نفسه، وبهذه الطريقة يمكن للموظفين الاتصال وإدارة حساب الأعمال . هناك إمكانية لإجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركاً .