«فيفو» تعد أسواق الإمارات بأحدث ابتكارات الهواتف الذكية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد محمد رياض، مدير قسم العلامة التجارية والاستراتيجية في فيفو الشرق الأوسط وجود خطط لدى ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات، والراعي الرسمي للهواتف الذكية في مونديال قطر 2022، للتوسع في أسواق الإمارات وجلب أحدث تقنيات الهواتف الذكية لأكبر أسواق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح رياض في تصريحات لـ«البيان» أن «فيفو»، التي مضى ثلاث سنوات فقط على إطلاق عملياتها في الإمارات تمكنت بالرغم من ظروف جائحة كورونا من أن تصبح أسرع علامات الهواتف الذكية نمواً في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة حققت نمواً وصل إلى أكثر من 230% بنهاية العام الماضي في الإمارات، فيما توسعت على امتداد السنوات الثلاث الماضية في أسواق الدولة وفي 8 أسواق هي: السعودية وقطر وعُمان والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان.

وأضاف: «نهدف إلى طرح هواتف ذكية ذات مميزات حصرية بإمكانات تقنية متطورة تلبي كافة الشرائح العمرية في أسواق الإمارات التي يعتبر الأكثر تبنياً للتقنيات الحديثة وأحد الأسواق التي أصبحت تحدد مسار الهواتف الذكية على المستوى العالمي».

وأشار أن الشركة التي أطلقت مؤخراً في الإمارات أحدث هواتفها الذكية من سلسلة V وY في الدولة، لديها خطط لإطلاق هاتفها القابل للطي في أسواق الإمارات قريباً، لافتاً إلى أن الشركة تهدف إلى إطلاق الهاتف المناسب في الوقت المناسب.

وأفاد رياض أن 75% من إجمالي موظفي «فيفو»، التي حصلت مؤخراً على براءة اختراع لتصميم جديد ومبتكر يعرض هاتفًا ذكيًا يتميز بوحدة كاميرا سيلفي قابلة للفصل، يعملون في البحوث والتطوير لتلبية طلبات المستهلكين المتنامية، مشيراً إلى أن «فيفو» حققت العديد من الأوائل في قطاع الهواتف الذكية منها أول شركة تطرح بصمة الأصبع على الشاشة وأسرع شحن هاتف في العالم وغيرها الكثير.

وحول توقعات «فيفو» عن نمو سوق الهواتف الذكية في الإمارات خلال 2022 أوضح رياض: لطالما كان سوق الإمارات من أنشط أسواق المنطقة، مضيفاً، يعد النمو الكبير الذي شهدته مبيعات «فيفو» في الإمارات في الفترة الأخيرة مؤشراً واضحاً، على إقبال سكان الدولة على منتجاتها ويدل على أن الشركة تسير بخطى ثابتة، لتعزيز مكانتها ضمن أفضل شركات الهواتف الذكية في دولة الإمارات والدول الأخرى التي تتواجد فيها.

وقال لدى الشركة حالياً أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم ويعود ذلك إلى شبكة التصنيع القوية والقدرة الإنتاجية المتاحة لدى الشركة، فيما ينصب التركيز حالياً على سلسلة هواتف V25، إذ يشكل كل من هاتف V25 و V25 Pro إضافة جديدة ومهمة إلى سلسلة V، لتجسد السلسلة مستويات جديدة ومتطورة عن النسخة السابقة كما صممت هواتف «فيفو» من سلسلة V بتصاميم احترافية ومزايا تصوير متطورة بعدسة استشعار فائقة.

التصوير الليلي

ويعتبر التصوير الليلي من أهم مميزات هاتف «V25 برو» الذي يرسي معايير جديدة في التصوير الليلي مع ميزة صور البورتريه الليلية الفائقة Super Night Mode المطورة، والتي تستعيد بدقة ألوان وسطوع الصور المشبعة بدرجة عالية في الليل. كما زوّد الهاتف بعدسة استشعار فائقة الدقة بدقة 64 ميجابكسل، التي تعزز قدرات التثبيت البصري OIS والتثبيت الإلكتروني EIS المطورة، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل.

وبمكّم V25 Pro للمستخدمين من ضبط شدة التعرض للضوء يدوياً عند معاينة الصورة، ما يؤدي إلى تحسين السطوع بشكلٍ متزايد والتحكم في التشويش وتفاصيل الصور في الوقت الفعلي حتى في الإضاءة المنخفضة. يمنح هذا المستخدمين حرية استخدام ميزات صورة الكاميرا الخلفية في الليل.