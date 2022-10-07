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أفضل خياراتنا للهواتف الذكية العصرية في الإمارات ولماذا يعتبر هاتف HUAWEI nova 10 Pro هو الخيار الأفضل

نعلم جميعًا أن اختيار هاتف ذكي جديد يمكن أن يكون صعبًا إلى حد ما، أليس كذلك؟ بالنسبة للبعض، الكاميرا هي أهم شيء، بينما قد يعطي البعض الآخر الأولوية للتصميم أو عمر البطارية أو سرعات الشحن أو تجربة المستخدم الإجمالية. في هذه المقالة، اخترنا هاتفين من الدرجة الأولى أو كما نحب أن نطلق عليها "الهواتف الرائدة العصرية" والتي يمكنك الحصول عليها اليوم، في الإمارات واكتشفنا أن هاتف HUAWEI nova 10 Pro يتميز وإليك السبب:

هاتف HUAWEI nova 10 Pro

أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI nova 10 Pro، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف HUAWEI nova الشهيرة والقوية. يرث أحدث هاتف من هواوي التصميم الجمالي الفريد والمتطور لسلسلة هواتف HUAWEI nova، بالإضافة إلى ترقيات لإمكانيات الكاميرا الأمامية بميزات جديدة مضافة.

تصميم هاتف HUAWEI nova 10 Pro مستوحى من الكون بين النجوم وجماليات ا الأنيقة. يأتي هاتف HUAWEI nova 10 Pro باللون رقم 10 المذهل – Colour No. 10 بالإضافة إلى Starry Black. يمثل اللون رقم 10 جماليات رائعة وأنيقة. من خلال الجمع بين اللون الفضي المعدني الأنيق وتصميم Golden Star Orbit Ring والأيقونة، تكتمل الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد للهاتف بطبقة متلألئة فوق طبقة لعرض تغييرات رائعة في الألوان تحت الضوء والظل المختلفين. من خلال عملية تحديد موضع CCD عالية الدقة، يقوم تصميم Star Orbit Icon بتكييف طلاء مزدوج اللون في تصميم Star Orbit Craft، مما يسلط الضوء على أذواق الموضة لجيل الشباب.

عندما نقول أن هذا هو الهاتف الذي يحتوي على أفضل كاميرا سيلفي -فنحن نعني ذلك!

من صور السيلفي إلى مدونات الفيديو، يأتي هاتف HUAWEI nova 10 Pro مزودًا ببعض الميزات المبتكرة عندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية. يحتوي الهاتف على عدسات كاميرا أمامية مزدوجة عالية الجودة. تتميز إحدى العدسات بأول كاميرا ضبط بؤري تلقائي في الصناعة عريضة للغاية تبلغ دقتها 60 ميجابكسل في الواجهة الأمامية، وتدعم زاوية عريضة تصل إلى 100 درجة مع جودة فيديو بدقة 4K، مما توفر دقة ممتازة وحساسية عالية للضوء. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل (الأولى من نوعها في الصناعة) التقريب البصري حتى 2X وتقريب رقمي يصل إلى 5X، مما يوسع حدود الإدراك البشري ويجلب لك أفضل تجربة تصوير عن قرب.

بالنسبة إلى اللقطات الخارجية ذات زوايا عريضة جدًا، يمكن للمستخدمين ضبط التكبير / التصغير بحرية لتسجيل مقاطع فيديو بتقريب 0.7X~5X بسهولة أعلى الاستفادة من إمكانات التركيز التلقائي المزدوجة القوية للكاميرا الأمامية، والتقاط الصور ذات المناظر الخلابة المحيطة. بفضل إمكانات التركيز البؤري التلقائي المطورة للكاميرات الأمامية المزدوجة، يمكن لهاتف HUAWEI nova 10 Pro تبديل التركيز بذكاء على الموضوعات المختلفة داخل الكاميرا، ومن خلال وظيفة Showcase Focus، يسمح بعرض الأهداف بوضوح حتى في مدونات الفيديو التي تم تصويرها في الداخل. وفي الوقت نفسه، يمكن للهاتف استخدام كاميرات متعددة في الهاتف الذكي للتصوير في وقت واحد، مما يوفر تجربة تصوير متعددة الكاميرات مع مزيج من الكاميرات الأمامية المزدوجة، وكاميرات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى التقاط صورة داخل صورة، كل ذلك أثناء تصوير تفاصيل دقيقة لوجه الموضوع والمكياج والإكسسوارات.

لمواجهة تحديات عمر البطارية الناشئة عن سيناريوهات استخدام التطبيقات عالية التردد مثل تصوير الفيديو والألعاب، تواصل هواوي أيضًا قيادة الابتكار في تقنية الشحن السريع. يدعم هاتف HUAWEI nova 10 Pro تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 100 واط والتي تم تجهيزها لأول مرة بوضع Turbo Mode الجديد، التي تتخطى حدود استهلاك الطاقة للشحن الفوري. يستغرق شحن الهاتف حتى 60 في المائة فقط 10 دقائق، بينما يتم شحن الهاتف بالكامل في 20 دقيقة فقط - وهي نفس المدة التي يستغرقها تحميل لعبة جديدة! تحدد سعة البطارية إلى حد كبير عمر بطارية الهاتف. يتمتع هاتف HUAWEI nova 10 Pro بسعة بطارية أكبر في جسم نحيف، وهو مزود ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.

هاتف Samsung Galaxy S22

أول ما ستلاحظه بخصوص هذا الهاتف هو أنه يحتوي على ترقية في المواد، مع حزام من الألومنيوم حول الوسط وظهر زجاجي. ربما تم تغيير المواد ولكن التصميم هو نفسه، وصولاً إلى مظهر مصفوفة الكاميرا الخلفية حيث يوجد تكدس عدسات الكاميرا الثلاث عموديًا.

كاميرا السيلفي في مقدمة الهاتف هي مستشعر بدقة 10 ميجابكسل. عمر البطارية وسرعة الشحن مجال قد ترغب في التركيز عليه قليلاً. يأتي الهاتف ببطارية ذات حجم أصغر مقارنة بطراز العام الماضي هاتف Samsung Galaxy S21. تتميز بسعة بطارية تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة (وهي أيضًا أصغر من حجم البطارية في هاتف HUAWEI nova 10 Pro)، والتي تحتاج إلى 30 دقيقة لشحن ما يصل إلى 60٪ باستخدام الشحن السريع السلكي من سامسونج بقوة 25 واط.

الخيار لك

كل عام، نتوقع من الهواتف الذكية أن تأتي بابتكارات مدمرة. على الرغم من أن الواقع لا يستطيع مواكبة خيالنا، إلا أن الهواتف الذكية تتحسن سنويًا. في هذا الدليل، نعتقد أن هاتف HUAWEI nova 10 Pro يجلس في قمة الهرم مما يجعله الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن تغيير هواتف هذا العام!