Helix.. روبوت يتحدّى كل التضاريس (فيديو)

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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يتحدى الروبوت Helix كل التضاريس التي تأتي في طريقه.

الماء، والجليد، والصحراء، والطين، والنشاط الإشعاعي، والسميّة، لا شيء يبطئ روبوت "التدخل" الذي طورته الشركة الكندية Copperstone Technologies Ltd.

وقد فازت هذه الشركة الناشئة بجائزة في كندا في العام 2022 عن هذا الروبوت الصغير المبتكر والعبقري، وفق موقع (futura.sciences).

لاجتياز كل هذه البيئات، تم تجهيز Helix بأربعة "إطارات" معدنية حلزونية على شكل لولب تسمح له بالطفو على الماء أو قطع الطين والجليد والصخور.