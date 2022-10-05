تويتر تؤكد تسلمها من ماسك عرضاً للاستحواذ على المنصة بالسعر الأصلي

المصدر: أ ف ب

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أبلغت تويتر الهيئات الأمريكية الناظمة أمس الثلاثاء تسلمها خطابا من إيلون ماسك يذكر فيه إنه سيمضي قدما في الاتفاق، الذي وقعه هذا العام للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكدت تويتر في تغريدة أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54,20 دولارا للسهم الواحد"، مشيرا الى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة.

وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك، الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع إليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الأسبوع.