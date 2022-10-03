بخاصية جديدة.. «تويتر» يشعل المنافسة بين «تيك توك» و«يوتيوب»

المصدر: البيان

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أشعل موقع «تويتر» المنافسة بين «تيك توك» و«يوتيوب» باختبار خاصية جديدة.

وكشف الموقع عن الخاصية التي تتعلق بمقاطع الفيديو وتمكّن المستخدمين من تشغيلها بوضعية الشاشة الكاملة بنقرة زر واحدة، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وبمجرد تشغيل الفيديو، ما على المستخدم سوى التمرير سريعاً للحصول على فيديو آخر، وهكذا.. كما هي الحال بالنسبة إلى تطبيق «تيك توك».

ويعمل «تويتر» حالياً على اختبار الخاصية الجديدة في أحدث نسخة من تطبيقه، مشيراً إلى أنه بمجرد إطلاقها سوف تعطي المستخدم تجربة مشاهدة سهلة وغامرة.

وأوضح خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، فادي رمزي، الدافع وراء اختبار «تويتر».

وقال رمزي إنها «جاءت للحاق بركب تطبيقات مثل «إنستغرام» و«يوتيوب شورتس»، واستنسخت ذلك النموذج من الفيديوهات وطريقة عرضها من تطبيق «تيك توك» بعد أن حقق الأخير نجاحاً كبيراً، وباتت خدمته للفيديوهات القصيرة على رأس اهتمامات المستخدمين، وأكثرها جذباً لهم».

وأضاف: «تجربة مشاهدة الفيديوهات بوضع ملء الشاشة حققت تجربة أفضل للمستخدمين، وساعدت إمكانية التمرير للحصول على فيديو تلو الآخر على زيادة ساعات المشاهدة، فكان منطقيّاً أن تدخل «تويتر» على خط التجربة على غرار بقية التطبيقات المنافسة التي تبعت «تيك توك» بمجرد أن حققت خاصيتها تلك ذاك النجاح الكبير».

ولفت إلى أن «استنساخ المتنافسين على سوق التكنولوجيا التجارب الناجحة التي يبتكرها الآخرون سمة كل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على قاعدة مستخدميها، وجذب المزيد منهم إليها، ومن ثم تعظيم الأرباح».