ميزة جديدة في "يوتيوب شورتس" لمقارعة "تيك توك"

المصدر: البيان

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يعتزم موقع "يوتيوب" إضافة ميزة التعليق الصوتي إلى الفيديوهات القصيرة على تطبيقه المستحدث "شورتس".

ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدم إضافة تعليق أعلى مقاطع الفيديو المسجلة من جانبه بكل سهولة ويسر، وهي الميزة التي قدمها "تيك توك" لمستخدميه قبل حوالي عامين كاملين.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الفيديو الخاص بك عن الطهي، فيمكنك تضمين دروسًا صوتية في الطهي، أو تقديم ردود فعل على مقاطع فيديو مضحكة أو أخرى تخص نمط روتينك الصباحي.

وعن ما وراء إطلاق "يوتيوب" لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، فادي رمزي، إنها جاءت كمحاولة من "يوتيوب" لاستنساخ أهم المميزات التي يقدمها منافسه اللدود والمتصدر لعرش الفيديوهات القصيرة مع قاعدة مستخدمين ضخمة "تيك توك".

ويعود رمزي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى الوراء قليلًا، إلى تلك اللحظة التي أعلن فيها "يوتيوب" إطلاقه تطبيق "شورتس"، كمحاولة منه "لتقليص هيمنة "تيك توك" على عرش الفيديوهات القصيرة، وجذب عدد من مستخدميه إليه".

ويتباع رمزي، أنه "على غرار "إنستغرام" مؤخرًا في استنساخ خصائص "تيك توك"، يسعى "يوتيوب" إلى جذب عدد أكبر من المستخدمين لخدمته "شورتس"، عبر تقليد الميزات الأساسية في "تيك توك"".

ويوضح رمزي، أن "استنساخ المتنافسين على سوق التكنولوجيا للتجارب الناجحة التي يخلقها الآخرون هي سمة كل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على قاعدة مستخدميها وجذب المزيد منهم إليها ومن ثم تعظيم الأرباح".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستنسخ فيها "يوتيوب" خصائص "تيك توك" في صراعهما الضاري على قمة سوق الفيديوهات القصيرة. فقبل شهور، استنسخ "يوتيوب" من "تيكتوك" ميزة تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات بالفيديو الخاص بهم.

ورغم ما يحظى به "تيك توك" من شعبية كبيرة، أسس لها اعتماده على تقديم خصائص جديدة بشكل دوري، إلا أنه لا يدعم جني المبدعين للأموال، على خلاف "يوتيوب"، والذي يتميز عن كل منافسيه، من خلال مشاركته أرباح الإعلانات مع منشئي الفيديوهات القصيرة.

و"يوتيوب شورتس" عبارة عن فيديوهات قصيرة يصل مدتها إلى 60 ثانية أو أقل، ويمكن للمستخدم مشاركتها والحصول على مشاهدات كثيرة وحتى جني الأرباح من الإعلانات على محتواهم القصير.

ومن أجل استخدام التعليقات الصوتية على الفيديوهات القصيرة، بعد تسجيل مقطع فيديو، انقر فوق زر علامة الاختيار في أسفل يمين شاشة الكاميرا، بعد ذلك اضغط على زر التعليق الصوتي وحدد المكان الذي تريد أن تبدأ فيه التعليق الصوتي، ثم اضغط على تسجيل ثم اضبط مستوى الصوت بعد ذلك وقم بمشاركة الفيديو مع الآخرين.

ويمكن للمستخدم أيضًا التراجع عن التسجيلات وإعادتها لتسهيل تحريرها.