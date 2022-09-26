واتساب يودع هذه الهواتف الشهر المقبل

المصدر: البيان

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أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق المحادثات الشهير واتساب، أن التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل، إذ تخطط خدمة المراسلة المحبوبة لإلغاء الإصدارات القديمة من أندرويد وiOS.

وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة قديمة غير قادرة على الحصول على تحديث نظام عمل واتساب، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل لديهم، لذلك إذا كان جهازك جاهزًا للتحديث، فقد حان الوقت لتحديثه.

وتعمل المنصة بشكل روتيني بتبديل الاختلافات القديمة في iOS وأندرويد في كل مرة تأتي فيها تحديثات جديدة، ومع صدور نظام iOS 16 وأندرويد 13 مؤخرًا، فهذا يعني أن الجانب السفلي من ترتيب التحديث قد توقف.

وعلى نظام أندرويد، فأنت تحتاج إلى أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق، وسيحدث هذا التغير بعد 24 أكتوبر، ويمكن لمعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط تحديث نظام العمل الخاص بهم لمتابعة استخدام واتساب.

ولكي يعمل التطبيق على أجهزة آيفون فإنك ستحتاج إلى iOS 12 على الأقل لمتابعة استخدام واتساب، ومن الأجهزة التي سيتوقف عليها التطبيق هما ايفون 5 وايفون 5C.

يُذكر أن تطبيق واتساب يعمل في الوق الحالي على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تحرير رسائلهم النصية المرسلة، وليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك حد زمني محدد لتحرير الرسائل النصية المرسلة.