«أوبو» تحتفل بإطلاق «رينو 8» ومنتجات إنترنت الأشياء

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفلت أوبو بإطلاق سلسلة الهواتف رينو، إلى جانب مجموعة من منتجات إنترنت الأشياء في حديقة دبي الاستوائية – ذا جرين بلانيت دبي.

وتحتوي السلسلة على ثلاث فئات: رينو 8 برو 5G ورينو 8 5G ورينو 8 Z 5G،، كل منها مجهز بتقنيات تقدم إلى المستخدم تجربة متكاملة واستثنائية. كما أطلقت أوبو 3 منتجات مذهلة لإنترنت الأشياء: جهاز أوبو آير باد اللوحي وسوار أوبو باند 2 الذكي وسماعات إنكو بودز 2 اللاسلكية.

وقال إيثان تشوي، رئيس أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: متحمسون لإطلاق أحدث سلسلة من هواتفنا، رينو 8. إضافة إلى مجموعة جديدة ومتميزة من منتجات إنترنت الأشياء والتي تتضمن، جهاز أوبو آير باد، أول جهاز لوحي من أوبو، الذي يهدف إلى خلق حياة أكثر ذكاءً وتجربة سلسة للمستخدمين.

في أوبو، نعمل جاهدين لنوفر إلى عملائنا تجربة لا مثيل لها، ودائماً ما نتخطى حدود الابتكار ونطور منتجات تسهل الحياة على الأفراد وتجعلها أكثر راحة. إن سلسلة هواتف رينو 8 تعيد تعريف مفهوم تجربة امتلاك الهواتف الذكية من خلال الأداء، والتصميم، والتقنية، والصورة. ومتشوقون لرؤية ردود أفعال السوق. ويأتي الهاتف مدعوماً بأول وحدة لمعالجة الصور صممتها أوبو حصرياً.