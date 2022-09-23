بدء الأشغال لبناء مركز حوسبة الذكاء الاصطناعي بين الصين ودول الآسيان

المصدر: البيان

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يقام اليوم حفل إطلاق إنشاء مركز حوسبة الذكاء الاصطناعي بين الصين ودول الآسيان، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي بين الصين ودول الآسيان المقام في مقاطعة قوانغشي، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية

ووفقا للتقارير، فإن مدينة ناننينغ هي التي ستقوم بالاستثمارات اللازمة لبناء هذا المركز، حيث سيتم إنشاؤه على مرحلتين.

ويعتمد المركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية المستقلة بالكامل، والتي يمكن التحكم فيها بشكل شامل من أجل بناء منصة أساسية محلية للذكاء الاصطناعي تعمل على توفير خدمات طاقة حاسوبية شاملة للإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات ومراكز البحث العلمي إلى غير ذلك، وتمكين تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في المنطقة بأكملها وحتى في دول الآسيان أيضا.

وبما أنه سيكون مشروعا رئيسيا لقاعدة ضخمة من المعلومات بين الصين والآسيان، فإن هذا المركز سيعمل على تعزيز الابتكار المشترك والتركيز على التطبيقات المتكاملة في المجالات التقنية الرئيسية مثل قوة الحوسبة والخوارزميات والبيانات، وذلك لتقديم دعم بالغ الأهمية للتبادلات والتعاون بين الصين ودول الآسيان في مجال الاقتصاد الرقمي.