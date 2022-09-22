يوتيوب تطلق ميزة جديدة وتكشف عن مبلغ خيالي قدمته للفنانين وصناع المحتوى

المصدر: البيان

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في أول حدث لها باسم"Made on YouTube "، كشفت المنصة العالمية عن تقديم أكثر من 50 مليار دولار لصنّاع المحتوى والفنانين والشركات الإعلامية على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتقدم YouTube اليوم فصلًا جديدًا في دعم المحتوى المبدع على المنصة، من خلال فعاليّة Made on YouTube. حيث أعلن الفريق عن توسيع نظام تحقيق الدخل للمنصة، برنامج شركاء YouTube، للسماح بانضمام المزيد من صناع المحتوى، وتقديم طرق جديدة للمبدعين على تحقيق الربح من الإعلانات في فيديوهات Shorts، وتقديم إمكانية تحقيق الربح المادي من الإعلانات لصناع المحتوى الذين يقومون باستخدام الموسيقى في مقاطع الفيديو التي ينتجونها.

ويعكس الإعلان الجديد تنوّع مجتمع صناع المحتوى والسماح لأكثر من مليوني صانع وصانعة محتوى بجني الأموال على YouTube من خلال أي هيئة إبداعية.

ويتضمّن التحديث الجديد على المنصة:

توسيع فرصة الانضمام إلى برنامج شركاء YouTube

مع بداية العام المقبل، سيتمكن صناع الفيديوهات القصيرة (Shorts) من التقديم إلى برنامج شركاء YouTube عند وصول عدد المشتركين في قنواتهم إلى ألف مشترك، والحصول على 10 ملايين مشاهدة للفيديوهات القصيرة خلال 90 يوم. سوف يستمتع الشركاء الجدد بجميع المزايا التي يقدمها برنامج شركاء YouTube، بما في ذلك تحقيق الربح من الإعلانات عبر Shorts ومقاطع الفيديو الطويلة على YouTube. وذلك يعتبر خيارً إضافيًا للمعايير الحالية حيث لا يزال بإمكان صناع محتوى الفيديوهات الطويلة التقديم على برنامج شركاء YouTube عند وصولهم إلى 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة. يمكن لصناع المحتوى اختيار الخيار الأفضل الذي يناسب قناتهم بينما يحافظ YouTube على نفس المستوى من أمان العلامة التجارية للمعلنين. ولدعم صناع المحتوى الجدد في رحلتهم على YouTube، ستقدم المنصة أيضًا مستوى جديد من برنامج شركاء YouTube بمتطلبات أقل مما يوفّر فرصة الوصول المبكرة لميزات التمويل من المعجبين مثل Super Thanks و Super Stickers و Super Stickers والاشتراكات في القنوات.

تقديم أول نموذج من نوعه لمشاركة الإيرادات من الفيديوهات القصيرة YouTube Shorts

تنتشر ميّزة Shorts للفيديوهات القصيرة في جميع أنحاء العالم، وقد وصلت عدد المشاهدات اليومية عالميًا حوالي 30 مليار مشاهدة وما يزيد عن 1.5 مليار من المستخدمين المسجلين شهريًا. لدعم ومكافأة هذه الفئة الإبداعية الجديدة، سوف نبدأ في بداية عام 2023 استخدام نموذج مختلف لمشاركة الأرباح مع صنّاع الفيديوهات القصيرة Shorts سواء الحاليين أو المستقبليين. ولأنّ الإعلانات تعرض بين مقاطع الفيديو في Shorts Feed، سيتم إضافة العائد المادي من هذه الإعلانات بشكل مكافأة شهرية لصنّاع المحتوى والمساعدة في تغطية تكاليف تراخيص المقاطع الموسيقية. من إجمالي المبلغ المخصص للدعم، سيحتفظ صناع المحتوى بنسبة 45 بالمئة من الأرباح، بحسب حصصهم في إجمالي مشاهدات YouTube Shorts. تبقى الحصّة كما هي بغض النظر عن استخدام المقطع الموسيقي أم لا.

إطلاق Creator Music

تسبّب التعقيدات الموجودة في تراخيص المحتوى الموسيقي عدم تمكّن صناع المحتوى من الحصول على الأموال عبر هذا النوع من الفيديوهات. ولنستطيع بناء جسر بين عالم الموسيقى والمبدعين، يقدّم YouTube قناة Creator Music التي تتيح لصناع المحتوى سهولة الوصول إلى عدد كبير من الأغاني والمقاطع الموسيقية لاستخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مع حصول أصحاب الحقوق الموسيقية على الإيرادات. يستطيع صناع المحتوى شراء تراخيص للموسيقى الخاصة بهم بأسعار مناسبة للتمكّن من تحقيق الإيرادات والتي ستكون نسبتها مشابهة للفيديوهات التي لا تضم محتوى موسيقي. أما بالنسبة لصنّاع المحتوى الذين لا يرغبون بشراء تراخيص مسبقة، يمكنهم استخدام الأغاني ومشاركة الأرباح مع أصحاب المقاطع الموسيقية. تتوفر قناة Creator Music حاليًا في مرحلة تجريبية في الولايات المتحدة وسوف تشمل بلدان مختلفة في عام 2023.

دعم مادي

علقت سوزان وجيسكي، الرئيسة التنفيذية لـYouTube: "أحدث برنامج شركاء YouTube ثورة إيجابية منذ إطلاقه في عام 2007 ومازالت آثارها موجودة حتّى اليوم. قدمت YouTube أكثر من 50 مليار دولار لصنّاع المحتوى والفنانين والشركات الإعلامية على مدار السنوات الثلاث الماضية. كان لهذا الدعم المادّي أثرًا إيجابيًا على حياة صنّاع المحتوى حول العالم، وتمكينهم من مشاركة قصصهم وأصواتهم في كلّ مكان. عندما قدّمنا برنامج شركاء YouTube، آمنّا بأن نجاح صناع المحتوى هو من نجاح المنصة. واليوم، نضاعف جهودنا في تقديم مرحلة جديدة من مكافًاة المبدعين على منصتنا وتوسيع دائرة برنامج شركاء YouTube".

وقال نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في YouTube: "غير برنامج شركاء YouTube الأول من نوعه والرائد في هذا المجال نهج الفيديوهات الطويلة. والآن من خلال تضمين صنّاع محتوى الفيديوهات القصيرة إلى البرنامج، نحن نغير مرّة أخرى نهج التعامل مع عالم الفيديوهات القصيرة. حيث تعد هذه أول مرة نوفّر فيها إمكانية مشاركة الربح لمقاطع الفيديو القصيرة عبر أي منصة بنطاق واسع كهذا، بالإضافة إلى تقديم عشرة وسائل تمكن صناع المحتوى من كسب الأموال عبر YouTube. سوف تكون هذه الميزات متاحة لجميع صناع المحتوى في البرنامج، من ضمنهم الجدد!"

وعلق بدرو بينا، نائب رئيس YouTube لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "هذه لحظة محورية لYouTube و للمنظومة الإبداعية. حيث نوفر المزيد من الفرص لكسب الأرباح لعدد أكبر من صناع المحتوى والفنانين عبر مختلف التنسيقات - مما يساعد في دفع منظومة الفيديو الغنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

قال ليور كوهين الرئيس العالمي لمحتوى الموسيقى على YouTube: "موسيقى صنّاع المحتوى هي المستقبل بحد ذاتها. نحن نبني جسرًا بين الفنانين والمبدعين على YouTube لدعم صنّاع المحتوى من الموسيقيين ماديًا وتقديم موسيقى عالية الجودة للمبدعين. وبشكل عام، ستفيد هذه الميزة الفنانين، وكتاب الأغاني والمعجبين. مع Creator Music، أصبح لدى الفنانين طريقة جديدة لعرض موسيقاهم على الجميع حول العالم حيث يمكن للمعجبين اكتشاف الموسيقى التي يحبونها على قنوات صانعي المحتوى المفضلين لديهم، كما سيحظى كل من المبدعين والفنانين بفرص جديدة لتحقيق الأرباح ".

يستخدم المبدعون والفنانون منصة YouTube لقيادة المرحلة التالية من الاقتصاد الخاص بالمبدعين ومشاركة كيفية تأثير الإيرادات من الإعلانات على المنظومة بشكل عام:

قالت صانعة المحتوى، نور ستارز: "تثبت لنا YouTube من جديد أنها منصة تحترم صناع المحتوى ولا تأخذ جهودنا في صناعة المحتوى كأمر مؤكد. من خلال إمكانية تحقيق الدخل عبر الفيديوهات القصيرة Shorts، تشجعنا المنصة على تطوير محتوانا وإيصاله للمستوى القادم. لدى YouTube أكبر مكتبة موسيقية، ومن خلال السماح بكسب الربح من المحتوى، هي بلا شك تدعم جميع صناع المحتوى بطريقة استثنائية. ليس هناك حدود لما ستحققه الفيديوهات القصيرة Shorts"

قال صانع المحتوى على YouTube، محمد مشيع: "سوف تمكّنني الميزات الجديدة من التركيز على منصتي المفضلة بشكل أكبر، لا سيما محتوى الفيديوهات القصيرة، وعدم الشعور بأي نوع من الضغط الذي يلزمني للتركيز على أمر آخر".

قال المنتج / DJ Marshmello: "نحن كفنّانين، يمنحنا Creator Music فرصة للتفاعل مع منتدى صناع محتوى YouTube الضخم والوصول إلى معجبين جدد. لقد أنشأت شخصيًا جمهوراً عالمياً على YouTube، ويبدو أن Creator Music هي من أحدث الميّزات التي تجعل المنصة مكانًا قيماً لعرض الموسيقى الخاصة بي والأهم من ذلك، للوصول إلى المعجبين".