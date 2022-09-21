ما هي ميزة Dynamic island في آيفون 14 برو وفيما تستخدم؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

زعمت العديد من الشائعات قبل الإعلان عن سلسلة آيفون 14، أن آبل، تعمل على بديل للشق الذي يتضمن فتحة على شكل حبة وثقب مخصص لإيواء أجهزة كاميرا TrueDepth.

وبحسب ما ذكره موقع "macrumors"، عندما تم الإعلان عن طرازات iPhone 14 Pro، فاجأت آبل الكثيرين من عشاقها بتكاملها المبتكر لوظائف البرامج مع فتحة على شكل قرص في الجزء العلوي من الشاشة، والتي تطلق عليها اسم Dynamic Island.

ما هي ميزة Dynamic island وفيما تستخدم؟

دمجت شركة آبل ميزة Dynamic island، في طرازات iPhone 14 Pro، في محاولة لاستغلال وحدات البكسل المعروضة في منطقة الواجهة الأمامية في الهاتفين وتصغير هذه المساحة واستبدالها بثقب مستطيل، إلى ما تسميه الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، والتي وضعت فيها الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة ببصمة الوجه.

وتقوم الميزة الجديدة Dynamic island، بتنسيق الزاوية العلوية بهاتف آيفون 14 برو على شكل حبة تغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والتفاعلات، وتحويلها إلى نوع من مركز المعلومات الأمامي، حيث تستغل آبل الثقب داخل الشاشة لعرض أدوات التحكم في تشغيل الوسائط عند الاستماع إلى مقطع صوتي أو بودكاست.

وذلك بالإضافة إلى عرض حالة الشحن أو اكتشاف سماعات ايربودز أو عرض عدد دقائق المكالمة التي يجريها المستخدم وغيرها، مع إمكانية استغلال التطبيقات الخارجية المساحة أو الميزة لعرض معلومات.

وبشكل عام، تعد الجزيرة الديناميكية على طرازات آيفون 14 برو، نوعًا من التكامل الرائع بين البرامج والأجهزة التي تشتهر بها آبل، وقدرة مطوري الطرف الثالث على الاستفادة من إمكاناتها يعني أنه من الممكن أن تدعم ظهور ميزات جديدة غير متوقعة، وتقتصر جزيرة Dynamic Island على هواتف آبل iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بينما تقدم طرز iPhone 14 القياسية نفس درجة النوتش في طرازات iPhone 13.

وتشمل مميزات جزيرة Dynamic Island، الآتي:

أولا: عرض المخرجات والتنبيهات:

- تأكيدات معاملات Apple Pay.

- عرض مؤشرات الخصوصية عند استخدام الميكروفون أو الكاميرا.

- نقل الملفات عبر AirDrop.

- حالة اتصال AirPods وعمر البطارية.

- حالة شحن iPhone وعمر البطارية.

- تنبيهات انخفاض البطارية.

- تشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله

- فتح معرف الوجه

- فتح Apple Watch

- عرض تفاعلات تقنية التواصل قريب المدى NFC

- اتصالات AirPlay

- يتغير وضع التركيز

- إجراءات الاختصار

- وضع الطائرة / لا تنبيهات البيانات

- تنبيهات بطاقة SIM

- ربط الملحقات

- البحث عن التنبيهات الخاصة بي.

ثانيا: الأنشطة الأساسية:

الاتجاهات القادمة والخرائط خطوة بخطوة

مكالمة هاتفية واردة ومدة المكالمة

الوقت المتبقي من تشغيل الأغنية

توقيت نشط

نتائج الرياضة الحية النشاط

جلسات SharePlay

تسجيل الشاشة

تسجيلات المذكرات الصوتية

اتصال نقطة الاتصال الشخصية