6 مزايا في «سفاري» يجهلها أغلب مستخدمي «أيفون»

المصدر: البيان

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تطلق شركة «أبل» مع نظام تشغيلها كل عام مزايا جديدة لمستخدميها في متصفح البحث سفاري.

وعلى الرغم من جودة تلك المزايا، فإنها تظل غبر مفعَّلة لدى كثير من مستخدمي «أيفون» لعدم علمهم بها.

وتلخص أهم تلك المزايا، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» نقلاً عن مجلة PCMag، في النقاط الآتية:

تنظيم علامات التبويب في مجموعات

يكون الأمر صعباً للغاية عند فتح علامات تبويب كثيرة جداً، إذ يوفر سفاري وضع كل هذه التبويبات في مجموعات، ويمكنك تفعيل هذه الميزة في «أيفون» من خلال، الضغط على أيقونة علامات التبويب، ثم حدد إدخال "X Tabs" في الأسفل، ثم النقر فوق New Empty Tab Group لإنشاء مجموعة جديدة أو مجموعة علامات تبويب جديدة من X Tabs لإنشاء مجموعة من جميع علامات التبويب الحالية، وبمجرد تسمية مجموعتك الجديدة، ستصبح قابلة للتحديد من القائمة.

تخصيص الصفحة الرئيسة

يمكنك تعديل صفحة بدء سفاري Safari عن طريق إضافة أقسام معينة أو إزالتها أو نقلها واختيار صورة خلفية، من خلال السحب إلى أسفل صفحة البدء، وانقر فوق الزر تحرير، كما يمكنك تعطيل أي أقسام لا تريد رؤيتها أو سحب وإفلات أقسام لإعادة ترتيبها على الصفحة ضمن قسم صورة الخلفية، وحدد خلفية أو قم بتحميل الخلفية الخاصة بك، ثم انقر فوق الزر X لرؤية صفحة البدء الجديدة الخاصة بك.

استخدام الإضافات

يدعم «سفاري» إضافة الامتدادات، ويمكنك تفعيل الميزة من خلال فتح الإعدادات ثم الدخول على «سفاري»، ثم عام، ثم الامتدادات، ثم المزيد من الإضافات، ثم قم بالضغط على زر Get أو زر السعر لأي ملحقات تريد تثبيتها، كما يمكنك بعد ذلك عرض الملحقات المثبتة على شاشة الإضافات، وتمكين أو تعطيل الإضافات التي تريد استخدامها.

التصفح الخاص

إذا كنت لا تريد أن يتتبع متصفح «سفاري» المواقع التي تزورها أو سجل البحث أو معلومات الملء التلقائي التي تدخلها، فإن وضع التصفح الخاص سيبقي هذه المعلومات مخفية، ويمكنك تفعيل ذلك من خلال الضغط على أيقونة علامات التبويب، ثم حدد Start Page / X Tabs في الأسفل وحدد خاص، ويمكنك أيضاً الضغط فترة طويلة على أيقونة علامات التبويب واختيار خاص.

التحقق من تقرير الخصوصية

تراقب أدوات التتبع عبر المواقع أنشطتك المستندة إلى الويب أثناء انتقالك من موقع إلى آخر، وإذا كنت قلقاً بشأن خصوصيتك على الإنترنت، فإن «سفاري» يمنع أدوات التتبع هذه من تحديد سماتك بشكل افتراضي، كما يمكنك أيضاً معرفة المواقع وأجهزة التتبع التي تم حظرها.

اضغط على أيقونة AA على هاتفك وحدد Privacy Report، وستكشف النافذة عن عدد أدوات التتبع التي تم منعها من تحديد سماتك وعدد المواقع التي اتصلت بأجهزة التتبع، وضمن علامة التبويب «مواقع الويب»، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل مواقع الويب التي اتصلت بأجهزة التتبع، ثم انقر فوق Trackers لمعرفة المتتبعين المحددين الذين تم حظرهم.

ترجمة المواقع

يسمح لك «سفاري» بترجمة مواقع الويب المعروضة بلغة أجنبية، حيث يدعم ترجمة اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والروسية والكورية والبرتغالية والبرتغالية البرازيلية والعربية والصينية المبسطة.

ويمكنك تفعيل ميزة الترجمة من خلال فتح موقعاً إلكترونياً بإحدى هذه اللغات، ثم انقر على رمز AA وحدد ترجمة إلى اللغة التي تريدها، وسيتم بعد ذلك ترجمة الموقع تلقائياً.