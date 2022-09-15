زووم تستعيد خدماتها بعد انقطاعها عن عشرات الآلاف من المستخدمين

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة زووم فيديو كوميونيكيشن استعادة خدمتها بعد انقطاعها عن ما لا يقل عن عشرات الآلاف من المستخدمين صباح اليوم الخميس، مما عرقل نظام اتصال أصبح أداة أساسية للأعمال في حقبة جائحة كورونا.

وقالت الشركة في منشور على تويتر "كل شيء يجب أن يعمل بشكل مناسب الآن. نواصل مراقبة الموقف. نشكركم على صبركم ونعتذر عن أي اضطرابات تعرضتم لها".

وعانت الشركة من بطء في الطلب خلال العام الماضي جزئيا لان المزيد من المستخدمين عادوا للعمل من المكاتب، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.