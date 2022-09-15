مستخدمو آيفون يشكون نظام تشغيل «iOS 16» الجديد

المصدر: البيان

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أعرب الكثير من مستخدمي هواتف آيفون عن استيائهم من نظام تشغيل «iOS 16» الجديد وذلك بعد أقل من 3 أيام على إصدار التحديث من قبل شركة أبل.

وكشف المستخدمون أن التحديث الجديد يؤثر على عمر البطارية، حيث كتب أحد المستخدمين عبر تويتر: «هناك استنزاف كبير للبطارية في إصدار iOS 16 الرسمي، لقد انخفضت بطاريتي بنسبة 10% في غضون ساعة دون لمسها».

وأضاف آخر: «لا تقم بالتحديث إلى iOS 16 إلا إذا كنت تريد أن تنتقل بطاريتك من 100 إلى 90 في 30 دقيقة»، وتساءل ثالث: «هل يعاني أي شخص آخر من مشاكل في البطارية بعد التحديث إلى نظام التشغيل iOS 16؟، بطاريتي نفدت بشكل أسرع من المعتاد مع الحد الأدنى من التصفح، هذا أمر سيئ».

وبرغم ذلك، أشارت تقارير تقنية إلى أنه من غير المحتمل أن تظل مشكلات البطارية طويلًا، حيث أوضح الباحث في موقع «ZDNet»، أدريان كينجسيلي، أن تثبيت أي نظام تشغيل جديد على هواتف أيفون يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، ويمكن أن يستمر هذا الأمر لساعات أو حتى أيام.