كانون تطلق ثلاث مجموعات جديدة لتصوير الفيديو وإنشاء المحتوى عالي الجودة

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أعلنت كانون الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال تقنيات وخدمات التصوير، عن إطلاق ثلاث مجموعات من أدوات تصوير الفيديو، سعياً منها لمواكبة المتطلبات المتنامية لمبدعي المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي. وتتيح مجموعات الأدوات الجديدة للمستخدمين تطوير مهاراتهم الإبداعية في تقديم مدونات الفيديو أو الأفلام الروائية باستخدام مجموعة أدوات تصوير الفيديو EOS M50 Mark II أو مجموعة Powershot G7x MKIII أو مجموعة EOS RP من كانون مع عدسة 24-105 ملم، واختيار ما يلائم احتياجاتهم منها. وجاء إطلاق هذه المجموعات الجديدة من المعدات مع هاشتاج #اترك_أثرك.

وتوفر كل من هذه المجموعات للمستخدمين الأدوات اللازمة لتصوير فيديوهات احترافية، ما يمنح المبدعين فرصة استكشاف عالم إنشاء المحتوى. وتضم مجموعات الأدوات المخصصة مزيجاً فريداً من الكاميرات والملحقات، حيث تشكل كاميرا كانون خفيفة الوزن العنصر الأساسي لكل مجموعة بفضل أدائها المتميز في تسجيل فيديوهات بدقة k4 مع شاشة مذهلة وقابلة للتحريك بزاوية 360 درجة، وقدرات اتصال بالهواتف الذكية للوصول إلى المحتوى في أي مكان وزمان.

وتستند مجموعة أدوات تصوير مدونات الفيديو EOS M50 Mark II على الأداء القوي لكاميرا EOS M50 الشهيرة، مع تحسينات مصممة خصيصاً لمواكبة احتياجات منشئي المحتوى. وتشمل قائمة المزايا العديدة التي تقدمها المجموعة إمكانية التقاط الصور بدقة 24.1 ميجابكسل، وتسجيل فيديوهات بدقة k4، وتقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل، وقدرات الاتصال اللاسلكي. وتأتي المجموعة مع حامل ثلاثي القوائم وميكروفون خارجي لضمان تجربة سلسلة في إنشاء المحتوى.

السعر: 2,599 دراهم

وتشكل مجموعة تصوير مدونات الفيديو Powershot G7x MK III من كانون الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون بتصوير فيديوهات مذهلة، والتقاط صور ثابتة مميزة. وتتيح كاميرا PowerShot G7 X Mark III للمستخدم إمكانية تسجيل فيديوهات عالية الدقة والوضوح، فضلاً عن التقاط صور السيلفي القريبة، وغيرها من قدرات التصوير الفريدة بفضل التقريب البصري الذي يصل إلى 4.2 مرة وفتحة العدسة التي تتراوح بين f/1.8 وf/2.8. وتشمل ملحقات المجموعة حاملاً ثلاثي القوائم لتسهيل عمليات التصوير لفترات أطول، إلى جانب جهاز تحكم لاسلكي قابل للفصل، يساعد المستخدم على التحكم بسهولة في الكاميرا من مختلف أنحاء غرفة التصوير.

السعر: 2,999 دراهم

وتوفر مجموعة أدوات تصوير مدونات الفيديو EOS RP مع كاميرا عديمة المرايا بإطار كامل وعدسة 24-105 ملم مزايا خفة الوزن، إلى جانب كاميرا EOS بإطار كامل والتي تعد الأصغر حجماً في فئتها حتى الآن، وتتكامل مع عدسة EF f/4L IS USM 24-105 ملم متعددة الاستخدامات. وتقدم هذه العدسة حلاً متكاملاً يناسب مختلف احتياجات التصوير، وتمتاز بزاوية تصوير عريضة لالتقاط الصور من مسافة قريبة لتشكل الإضافة المثالية لكاميرا EOS RP، التي تمتاز بدورها بسرعة التركيز التلقائي ودقته، والقدرة على تصوير فيديوهات بدقة K4 مع معالج DIGIC 8 القوي لتحقيق نتائج استثنائية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

السعر: 5,199 دراهم

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بنجو توبكو، المديرة الإقليمية للتسويق في كانون الشرق الأوسط وتركيا: "نحن واثقون من قدرة الجميع على تقديم سرد قصصي مبدع. ونتطلع من خلال إطلاق مجموعاتنا الخاصة لمدونات الفيديو إلى مساعدة الأجيال القادمة من منشئي المحتوى على دخول هذا المجال وإطلاق مخيلتهم وقدراتهم الإبداعية. ونسعى دائماً لضمان توفير حلول تواكب احتياجات جميع منشئي المحتوى، لذا قمنا بإطلاق ثلاث مجموعات متميزة تغطي مختلف النقاط السعرية، وتساعد المبدعين على تحقيق النجاح".

وتتوفر مجموعات أدوات تصوير الفيديو حالياً في المتاجر الإلكترونية التابعة لكانون وتجار التجزئة المعتمدين. لمزيد من المعلومات حول المعدات هاشتاج #اترك_أثرك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://en.canon-me.com/canon-make-your-mark/