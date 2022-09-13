مثل الخيال العلمي.. عدسة لاصقة ذكيّة

المصدر: البيان

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طورت الشركة الأمريكية الناشئة "موجو فيجن" عدسات لاصقة "ذكية"، قد تصبح حقيقة واقعة في المستقبل القريب.

وبفضلها، وحتى إذا لم يكن لديك هاتف ذكي، فسيتم عرض الاتجاهات إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه والمعلومات التي تريدها على المشهد أمامك، بحسب موقع (nhk).

يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، ولكن مع ولادة هذه العدسات اللاصقة قد يصبح الخيال حقيقة واقعة.

تم عرض نموذج أولي لهذه العدسة في يوليو باليابان، بقطر 17 مم، وهي أكبر من العدسات اللاصقة اللينة. إنها نوع من العدسات التي تغطي العين حتى الجزء الأبيض من منها، ويتم تضمين لوحة إلكترونية خضراء بالداخل.

ماذا يمكنك أن ترى من خلال هذه العدسة؟

يقول أحد مجربي هذه العدسة: على جدار الغرفة التي كنت أنظر إليها، ظهرت صورة لمعلومات الرحلة.

كيف يعمل الاتصال الذكي؟ وما نوع الآلية التي تمتلكها؟

يحتوي الجزء السداسي المركزي من العدسة على شاشة بقياس 0.48 ملم فقط، يتم عرض الصورة المعروضة هناك مباشرة على شبكية العين حتى يمكن رؤية المعلومات. إنها صغيرة، لذا فهي لا تحجب رؤيتك.

تحتوي العدسة أيضًا على مستشعر وبطارية مدمجة ويقوم المستشعر باستمرار بتتبع حركة العين، وعندما يتم تحريك الرأس، يتغير نطاق عرض المعلومات وفقًا لخط الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن خط الرؤية يلعب أيضًا دور "المؤشر"، يمكنك إجراء عمليات مثل تغيير محتوى العرض بالتحديق في شاشة القائمة.

تعتقد الشركة، التي طورت المنتج، أنه في المستقبل، ستمكن هذه الوظائف المستخدمين من الوصول إلى المعلومات التي يريدونها دون مقاطعة تحركاتهم، حتى أثناء التنقل أو التمرين أو التحدث إلى الأشخاص.