تحذير من استخدام شبكات "واي فاي" محطات السفر

المصدر: البيان

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كشفت دراسة نشرت نتائجها موقع Travelbook عن تسجيل اختراق واحد من كل أربعة مسافرين عند استخدام شبكة واي فاي عامة بشكل مجاني أثناء انتظار رحلة طيران أو قطار.

يقول دانيال ماركوسون، خبير الأمن السيبراني من NordVPN: "عندما يكون الناس في إجازة، غالبًا ما يهملون الأمان على الإنترنت. "يستفيد المتسللون من هذا ويستخدمون نقاط الضعف في شبكة واي فاي العامة في المطارات ومحطات القطار للحصول على بيانات حساسة".

هجمات إلكترونية

المشكلة تكمن في أن المسافرين لا يعرفون عادة ما تسمى شبكات واي فاي الموثوقة في مكان معين. يستفيد المتسللون من هذه المواقع لإعداد نقاط اتصال واي فاي مزيفة. ولكن حتى شبكات واي فاي الرسمية والعامة قد تكون غير آمنة.

ووفق الدراسة يمكن للمتسلل تسجيل الدخول إلى شبكة مفتوحة في أي وقت، والتجسس على أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت وسرقة كلمات المرور والبيانات الشخصية الخاصة بهم.

ويعرف هذا النوع من الهجمات الإلكترونية في أمن المعلومات بـ "هجمة الرجل في المنتصف" (Man in the middle). والطريقة الوحيدة لحماية الجهاز من هذه الهجمات هي استخدام VPN "الشبكة الافتراضية الخاصة"، التي تقوم بتشفير حركة البيانات الخاصة بك على الإنترنت وحماية هويتك الإلكترونية، بحسب قناة "دي دبليو" الالمانية.

وتوضح الدراسة أنّ أكثر من 78 في المائة من الأشخاص لا يستخدمون VPN عندما يكونون متصلين بشبكة Wi-Fi عامة أثناء السفر، وهو ما يزيد بالطبع من تعرضهم للقرصنة، كما يقول خبير الأمن السيبراني دانيال ماركوسون.

ما السبيل إلى الحماية؟

وإليك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها للحماية من هجمات المتسللين خلال نقاط اتصال WiFi المزيفة في المطارات أو الأماكن الأخرى التي يرتادها السائحون:

قم بإعداد VPN بمساعدة شبكة افتراضية خاصة VPN. تقوم VPN بتشفير البيانات وحمايتها من الاختراق.

ويمنع تعطيل اتصالات واي فاي التلقائية المستخدمين من عدم الاتصال بشبكة لا يريدون الاتصال بها.

لا تحجز أو تشتري أي شيء عبر الإنترنت أثناء التنقل، ويجب على المسافرين الامتناع عن حجز الفنادق أو تذاكر الطيران أثناء الاتصال بشبكة عامة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمهاجم اعتراض تفاصيل تسجيل الدخول المصرفي عبر الإنترنت أو معلومات بطاقة الائتمان.