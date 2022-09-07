"آبل" تطلق الجيل الجديد من أكثر منتجاتها الذكية مبيعاً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشفت "آبل" من مقرها في مدينة كوبرتينو الأمريكية، مساء اليوم، الستار عن الجيل الجديد لثلاثة من أكثر منتجاتها الذكية مبيعاً، وهي هاتف "آيفون 14" المرتقب، إضافة إلى ساعة "آبل واتش 8" والجيل الجديد من سماعات آبل.

"آيفون 14"

ويتميز الجيل الأحدث من "آيفون" بالقدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية في حال الطوارئ، وتسمح الميزة، التي كان من المتوقع أن يتم تضمينها في سلسلة هواتف "آيفون 13"، للمستخدمين بالتواصل مع المستجيبين الأوائل في حالة الطوارئ في المناطق التي لا تحتوي على تغطية 4G أو 5G. ، وستطلق الخدمة في أمريكا وكندا بشكل مبدئي باشتراك مجاني لمدة عامين مع هواتف "آيفون".

كما أطلقت "آبل" "آيفون 14" بشاشة قياس 6.1 بوصة وقياس 6.7 في نسخة "آبل بلس". وتقول آبل إن بطارية الهاتف الجديد هي الأقوى أداء في كافة هواتف آيفون حتى الآن.

ويحوي الهاتف شريحة A15، وكاميرا أساسية بفتحة بؤرية قياس f/1.5 قادرة على التقاط صور ليلية أفضل بمقدار 50% في البيئات المنخفضة الضوء وكاميرا سيلفي قادرة على التكبير والتركيز بشكل أسرع وتلقائي لأول مرة. ويحوي الهاتف "محرك ضوئي" لنقلة نوعية هائلة في الأداء في الإضاءة الخافتة.

نظام الكاميرا

ويمثل نظام الكاميرا في الهواتف الجديدة معياراً جديداً لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو مع كاميرا رئيسية جديدة 12MP تتميز بمستشعر أكبر وبكسلات أكبر، وكاميرا العمق الحقيقي أمامية جديدة، وكاميرا واسعة للغاية لالتقاط مشاهد أوسع.

وتحوي كاميرا العمق الحقيقي الأمامية الجديدة بفتحة عدسة ƒ/1.9 تتيح أداءً أفضل في الإضاءة الخافتة للصور والفيديوهات. وباستخدام الضبط التلقائي للعدسة لأول مرة، يمكنها ضبط التركيز بشكل أسرع في الإضاءة الخافتة والتقاط الصور الجماعية من مسافة أبعد.

كما يحوي الهاتف على فلاش بتكنولوجيا انسجام اللون محسن أكثر سطوعاً بنسبة 10%، ويوفر تناسق أفضل لإضاءة أكثر انسجاماً.

كما يدعم الهاتف ميزات أمان تتضمن القدرة على التحقق من الصدمات في حالات حوادث السيارات، كما يدعم الهاتف 50 مشغل للجيل الخامس حول العالم.

وسيتوفر "آيفون 14" بسعات مختلفة بدءاً من 16 سبتمبر بسعر يبدأ من 3,399 درهم ونسخة "آيفون بلس" الأكبر حجماً اعتباراً من 7 أكتوبر بسعر يبدأ من 3,799 درهم.

"آيفون 14 برو"

وأما هاتف "آيفون 14 برو" فيتميز بتصميم جديد لـ"النوتش" بفتحة مزدوجة تضم ميزة كاميرا السيلفي وميزة "الجزيرة الدينامية" الجديدة التي تخطر المستخدم بأهم التنبيهات وحالة التلفون من خلال شاشة صغيرة متحركة في أعلى شاشة الهاتف مكان "النوتش" في الهواتف السابقة.

كما يحوي الهاتف بنسخة "برو" و"برو ماكس" شاشة بحواف أقل نحفاً وأكثر سطوهاً حتى 16 وحدة سطوع "نيتس" وميزة العرض المستمر "Always-On".

وتحوي هواتف "آيفون 14 برو" شريحة A16 بأكثر من 16 مليار ترانستستور سداسي النواة وتجعل من الهاتف أسرع بمقدار "40% من المنافسين بحسب الشركة".

ويقدم آيفون 14 برو نظام كاميرا هو الأكثر تطوراً في هواتف "آيفون" بكاميرا أساسية بقوة 48 ميجا بكسل وحساس أكبر بنسبة 65% من "آيفون 13 برو" وتركيز بطول 24mm، وبؤرة ضوئية f/1.78 وقدرة متطورة على تثبيت الصورة لدى تصوير الفيديو. كما يحوي الهاتف على كاميرا واسعة قادرة على التقاط صورة أكثر دقة.

وسيتوفر "آيفون 14 برو" بسعات مختلفة للطلب بدءاً من 9 سبتمبر بسعر يبدأ من 4,299 درهم ونسخة "آيفون برو ماكس" الأكبر حجماً بسعر يبدأ من 4,699 درهم، فيما تتوفر الأجهزة بدءاً من 16 سبتمبر، كما سيتوفر نظام iOS 16 يوم الإثنين 12 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.

سماعات "آبل إيربودرز برو 2"

كما أطلقت "آبل" الجيل الثاني من سماعات "إيربودز برو 2"، والتي تُعد الأكثر تطوراً على الإطلاق. وتتميز السماعات الجديدة بأداء صوتي مذهل بقوة شريحة H2 الجديدة، وبتكنولوجيا فائقة لإلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت، بينما توفر أسلوباً فريداً وغامراً لتجربة الصوت المكاني.

ويمكن المستخدمين الآن الاستمتاع بالتحكم باللمس لتشغيل الوسائط وضبط مستوى الصوت مباشرة من السماعة، إلى جانب عمر أطول للبطارية، وعلبة شحن جديدة كلياً، وحجم إضافي لطرف الأذن لمزيد من الملاءمة.

وستتوفر سماعات "آبل إيربودرز برو 2" للطلب بسعر 949 درهم من apple.com/ae/store وفي تطبيق Apple Store اعتباراً من الجمعة 9 سبتمبر، مع توفرها في المتاجر اعتباراً من يوم الجمعة 23 سبتمبر.

صوت مذهل

وتوفر قوة شريحة H2 الجديدة المدمجة في هيكل خفيف الوزن وصغير الحجم تجربة صوتية استثنائية وتلغي ما يصل إلى ضعف الضجيج مقارنة بالجيل السابق من سماعات "إيربودرز برو 2". وتوفر السماعات صوتاً أكثر ثراءً ووضوحاً عبر نطاق أوسع من الترددات بفضل برنامج تشغيل الصوت الجديد منخفض نسبة التشويه ومضخم الصوت ذي التصميم الخاص.

وانخفض سهم شركة آبل، الذي أنهى الجلسة العادية أمس الثلاثاء إلى 155 دولاراً للسهم تقريباً، أو 14.8% منذ بداية العام. وتم تداوله السهم بسعر 155.34 دولار في الساعة 6 مساءً اليوم بتوقيت الإمارات.

وبلغت القيمة السوقية للشركة بداية يناير الماضي ولفترة وجيزة 3 تريليون دولار عندما وصلت أسعار أسهمها إلى 182.86 دولار، لتكون الشركة بذلك أول من حقق هذا الإنجاز.

وبحسب آبل فقد بلغت مبيعات هواتف "آيفون حوالي 49% من إيرادات الشركة في الربع الأخير. وقفزت مبيعات هواتف آبل ما يقرب من 2.8% إلى أكثر من 40.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 38.3 مليار دولار.

ونما إجمالي إيرادات الشركة من قسم الخدمات بنحو 12.1% سنوياً إلى 19.6 مليار دولار في حين انخفضت عائدات الأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات المنزلية والإكسسوارات بنسبة 7.9% تقريباً إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

وبعد بيع 44.6 مليون هاتف ذكي في الربع المنتهي يونيو الماضي فقد استحوذت آبل على 15.6% من حصة السوق العالمية خلال هذه الفترة، وفقاً لمؤسسة "آي دي سي".

ويتوقع المحللون أن تقفز أرباح آبل المرتقب الإعلان عنها في أكتوبر المقبل بعد تحسن سلاسل التوريد والإقبال المتوقع على هواتف "آيفون 14" الجديدة.