آبل تكشف عن "آبل واتش 8" وتطلق نسخة "آلترا" لأول مرة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت آبل، مساء اليوم، عن ساعة "آبل واتش 8" الذكية الجديدة بميزات صحية جديدة أهمها خاصية قياس سرعة نبضات القلب وقياس الضغط والنوم ودرجة حرارة الجسم والسقوط ونسبة الأكسجين في الجسم، بالإضافة إلى حساس جديد لقياس تغيرات حرارة الجسم يساعد في تتتبع الإباضة والدورة الشهرية لدى النساء بشكل أكثر دقة، مع ميزة حماية وتشفير البيانات الصحية.

وتأتي الساعة الجديدة - الأفضل مبيعاً عالمياً لسبع سنوات متواصلة بحسب آبل – كذلك مع خاصية التحقق من حوادث السير في طرز جديثة من السيارات من خلال حساسين جديد للصدمات وقدرة للعمل لمدة 18 ساعة متتالية و36 ساعة في نمط "الطاقة المخففة".

وتدعم الساعة بنسخة GPS+Cellular التجوال roaming بعد إضافة الساعة إلى وستتوفر مع 30 مشغل للاثصالات حول العالم. كما تتميز الساعة بمقاومة الكسر والماء والغبار وتأتي بأربعة ألوان مختلفة.

وستتوفر ساعة "آبل واتش 8" للطلب بدءاً من اليوم بسعر يبدأ من 399 دولار وستتوفر في 16 من شهر سبتمبر الجاري.

"آبل واتش آلترا"

كما أطلقت آبل ساعة "آبل واتش آلترا" التي تتميز بالإضافة إلى مميزات ساعة بقدرات رياضية جديدة للتواصل، وتصفها الشركة بأنها "كمبيوتر للغطس" ومقاومة للماء أكثر بـ12 ضعفاً ومايكروفون معزّز للمكالمات الهاتفية.

كما تحوي الساعة الجديدة بطارية قوية تمكنها من العمل بشحنة واحدة لمدة 36 ساعة متتالية و60 ساعة في نمط "الطاقة المخففة"، ومقاومة للماء WR-100.

ويمكن تخصيص الزر البرتقالي في ساعة "آبل آلترا" لأغراض مختلفة. وتحتوي الشاشة على كريستال ياقوتي بالإضافة إلى 2000 شمعة سطوع "نيتس".

وتم تصميم الأزرار والتيجان أيضًا للعمل مع القفازات، الأمر الذي كان يمثل مصدر قلق كبير للرياضيين في الهواء الطلق.

وستتوفر ساعة "آبل واتش آلترا" للطلب بسعات مختلفة بدءاً من اليوم بسعر يبدأ من 799 دولار وستتوفر في 23 من شهر سبتمبر الجاري.