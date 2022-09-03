iOS 12.5.6.. تحديث مهم لأجهزة "أبل" القديمة

المصدر: البيان

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أطلقت "أبل" تحديثاً فوريا لأجهزتها من الإصدارات القديمة، لصد هفوة برمجية في نظام التشغيل iOS 12، تكمن في مكتبة البرامج المجانية Webkit مفتوحة المصدر، التي تتيح للمطورين دمج محرك عرض صفحة الويب بسهولة في برامجهم، تستخدمها أبل ضمن برنامج التصفح سفاري، والهفوة تتيح للقراصنة تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عن بُعد من موقع ويب ملوث ببرمجيات خبيثة، بحسب "مونت كارلو".

وأصدرت أبل تحديثا عاجلا لإصلاح هذه الهفوة في نظام التشغيل iOS 12 في تحديث iOS 12.5.6.

ويتوفر تحديث iOS 12.5.6 لأجهزة iPhone 5s و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3 و الجيل السادس iPod touch.

ونظرًا لاستغلال هذه الهفوة بشكل ناشط من قبل القراصنة، يجب على الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هذه النموذجات من الأجهزة التحديث الفوري لأنظمتهم.