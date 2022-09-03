«سامسونج» تتبنى رؤية لمستقبل أكثر استدامة

المصدر: (برلين - البيان)

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كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن رؤيتها لحياة أذكى ومستقبل أكثر استدامة. وتسلط الشركة الضوء خلال مؤتمرها الصحافي في إطار مشاركتها بفعاليات معرض «IFA 2022» للإلكترونيات الاستهلاكية الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري، على منصتها SmartThings المحدثة، ودورها في تمكين مجموعة واسعة من الإمكانات الجديدة في مجالات الاتصال والتخصيص والاستدامة عبر مختلف فئات المنتجات التي تطرحها.

وتم التركيز في الكلمة الرئيسية للشركة على أحدث الإنجازات التي حققتها «سامسونج» في مجال الابتكارات الخاصة بالأجهزة المنزلية والتلفزيونات والشاشات والأجهزة المحمولة والتكنولوجيا القابلة للارتداء، وتوفير منظومة متكاملة من الأجهزة المتصلة بذكاء لحماية البيئة، ودعم أنماط الحياة الصحية، والارتقاء بمستوى التجارب الترفيهية الممتعة في حياة المستهلكين اليومية.