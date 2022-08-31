حوالي 475 مليون مستخدم للهواتف المحمولة العاملة بتقنية الجيل الخامس في الصين

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ركزت شركات الاتصالات الأساسية في الصين منذ إصدار التراخيص التجارية لشبكة الجيل الخامس في يونيو 2019، على تعزيز البناء المشترك والمشاركة، وقد بلغ عدد المحطات القاعدية لهذه الشبكة مستويات قياسية.

وتشير الإحصاءات إلى أنه خلال سنة 2021 كانت جميع المدن فوق مستوى المحافظة في الصين تتمتع بتغطية كاملة لشبكات الجيل الخامس، كما أن هذه الشبكة تغطي أيضا أكثر من 98٪ من المناطق الحضرية للمحافظات.

وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه وإلى غاية نهاية يوليو من هذا العام، قامت الصين ببناء وفتح 1.968 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس، ووصل عدد مستخدمي الهواتف المحمولة المشتركة في تغطية هذه الشبكة إلى 475 مليون مستخدم، وبذلك تكون الصين أول دولة تتمكن من بناء أكبر شبكة للجيل الخامس في العالم، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية استحوذت المحطات القاعدية للجيل الخامس، التي تم تشغيلها في الصين على أكثر من 60٪ من إجمالي المحطات القاعدية في العالم، ويشكل المستخدمون الذين يسجلون الدخول إلى هذه الشبكة في الصين أكثر من 70٪ من مستخدمي الشبكة العالمية.

وقد حثت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على الانتهاء من بناء 600 ألف محطة قاعدية لهذه الشبكة بحلول نهاية هذا العام.