تسريبات جديدة.. لون غريب لآيفون 14

المصدر: البيان

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كشفت تسريبات جديدة عن سلسلة هواتف آيفون 14 اختيار "لون غريب" من قبل شركة أبل، سيتم طرحه بعد أسبوع من اليوم.

وتعتمد أبل عادة على 4 ألوان أو 5، لهاتفها الأكثر قوة، آيفون برو ماكس، مع تثبيت اللونين الأبيض والأسود كلونين أساسيين لهذا الهاتف.

وكانت أبل قد فاجأت الجماهير بلون أزرق سماوي، لهاتف برو ماكس 13، العام الماضي، وهو الهاتف الذي لاقى شعبية كبيرة.

ولكن هذا العام، تؤكد معظم التقارير، وأبرز مصادر أخبار تسريبات أبل، أن الشركة أزاحت اللون السماوي من تشكيلتها آيفون برو 14.

ووفقا للتسريبات، ستعرض أبل هاتفا بلون جديد "غير مألوف"، وهو اللون البنفسجي، الذي من المتوقع أن يثير جدلا كبيرا بين المتابعين.

ولا يوجد تفاصيل حتى الآن عن درجة البنفسجي التي سيتم استخدامها للهاتف، حيث قد تكون فاتحة، أو غامقة قريبة من الأزرق.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الجيل الجديد الذي سيخلف الهاتف آيفون13 المطروح في العام الماضي سيتحوي على مجموعة من التحديثات، منها شاشة عرض بالغة النقاء وكاميرا بدرجة وضوح قدرها 48 ميغابيكسل مع هواتف فئة برو.

كما يمكن أن تتخلى آبل عن فئة آيفون ميني لصالح آيفون 14 ماكس مقاس 6.7 بوصة، بحسب الشائعات التي تسربت الجيل الجديد لهواتف آيفون.

تتوقع الأسواق أن تطرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون 14 المقرر طرحه يوم 7 سبتمبر المقبل بسعر أعلى من سعر الجيل الحالي آيفون 13 بـ 100 دولار.