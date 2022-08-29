«ريلمي» تطرح أول حواسبها اللوحية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «ريلمي»، العلامة التجارية الأسرع نمواً للهواتف الذكية على مستوى العالم، عن إطلاق «ريلمي باد»، أول حاسوب لوحي (تابلت) للشركة، والذي يُعد التابلت الأقل سُمكاً في أسواق دولة الإمارات.

وصرحت «ريلمي» في بيان الإطلاق، أن إطلاق التابلت الأول يهدف إلى تحقيق أهداف العلامة التجارية المتمثلة في تعزيز اللامركزية التكنولوجية من خلال تطوير منتجات ذات جودة عالية تمكن الشباب من تجربتها والحصول عليها بسعر مناسب.

وقال سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ريلمي»: تدخل «ريلمي» المرحلة الثانية من النمو بتركيز واضح طويل الأجل واستراتيجية للتوسع في السوق. ويعتمد ملايين الشباب حول العالم علينا لجعل التكنولوجيا المبتكرة والتصميم أكثر بساطة، لأنه حتى اليوم، لا زالنا العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي تركز بشكل كامل على الشباب وحثهم على المضي قدماً.

تصميم خفيف

ويصل سُمك تابلت «ريلمي باد» الذي يبدأ سعره من 799 درهماً، ويتوفر على موقع التسوق الإلكتروني «نون دوت كوم» إلى 6.9 ملليمترات ويبلغ وزنه 440 غراماً، وهو بالتالي تابلت خفيف جداً يمكن حمله بكل راحة. صمم التابلت ليناسب المستهلكين من الشباب، وتم طرحه بلونين رائعين، ليختار المستهلكين من بينهما، الرمادي النقي والذهبي المتألق. لقد صممت «ريلمي» الجسم الخارجي من سبيكة الألمنيوم بملمس مصقول وناعم للغاية مثل السيراميك ليجعل من «ريلمي باد» التابلت الأكثر روعة وتألقاً في فئته.

سهولة الحمل

يتميز التابلت بشاشة فائقة الوضوح من طراز WUXGA، ويصل وضوح الشاشة إلى 2000x1200، وسماعات توفر صوت فائق الجودة والنقاء بتقنية Dolby Atmos Quad الرباعية، وهي معتمدة بمعيار Hi-Res، مما يجعل تجربة الصوت والفيديو ترفيهية شاملة.

كما يبلغ قياسها 10.4 بوصات وهي بالتالي شاشة كبيرة وفائقة الوضوح لتجربة مشاهدة فريدة. من ناحية أخرى يصل معدل الشاشة إلى جسم التابلت إلى 82.5٪ بما يمنح المستخدم تجربة بصرية سلسة وغنية، خاصة مع وجود عدد من المزايا التكنولوجية لراحة العين مثل فلتر حماية العين من الضوء الأزرق ووضع القراءة بالأبيض والأسود ووضع العرض القاتم، مما يسمح للمستهلكين بالحفاظ على أعينهم أثناء اللعب والدراسة.

بطارية طويلة الأمد

تصل سعة بطارية التابلت إلى 7100 مللي أمبير تفوق كل التوقعات وتناسب كافة أنماط الاستخدام، فهذه البطارية هي الأقوى والأطول عمراً في هذه الفئة السعرية، حيث تكفي لمدة 65 يوماً في وضع الاستعداد، أو 12 ساعة متواصلة من مشاهدة مقاطع الفيديو. وبفضل الشاحن السريع بقدرة 18 وات، يمكن إعادة شحن الجهاز خلال وقت قياسي. كما أن التابلت يدعم الشحن العكسي لأجهزة AloT الذكية ويمكن للمستخدم مساعدة أصدقائه في شحن هواتفهم عن طريق هذه الخاصية.

أداء قوي

يُعد معالج البيانات المزود به التابلت هو الأقوى من نوعه في فئته السعرية، بما يتيح للمستخدم إمكانية تشغيل الألعاب الغنية بالجرافيكس عبر الإنترنت، حيث تصل سرعة معالج البيانات Helio G80 ثماني النواة إلى 2.0 جيجا هرتز، مع نواتين A75، كما يتميز أداء وحدة معالجة الجرافيكس في التابلت من طراز Mali G52 950MHz لتكون النتيجة جودة رائعة للصورة ومعدل ثبات أكبر لفريمات الفيديو بما يقدم تجربة ألعاب استثنائية للمستخدمين. وقد تجاوز رصيد نقاط التابلت 200000 نقطة في اختبارات AnTuTu بما يمنحك تجربة ألعاب سلسة دون توقف.

كما صرحت «ريلمي» التي تستعد لإطلاق هاتف GT 2 Pro.أن هدفها هو تطوير 15 سوقاً للوصول إلى حجم مبيعات يبلغ مليون وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة عن طريق تنمية السوق التي تخلق منتجات تنافسية ومعاصرة واستراتيجية للتجارة الإلكترونية.

وبشعارها «Dare to Leap»، أصبحت واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقاً على مستوى العالم فقط في خلال ثلاث سنوات بحلول نهاية عام 2021. فاعتباراً من الربع الثاني من عام 2021، دخلت «ريلمي» 61 سوق حول العالم، منهم الصين وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ووصل عدد المستهلكين لأكثر من 100 مليون مستهلك على مستوى العالم.