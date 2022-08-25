«هونر» تستهدف حصة 30% في سوق الهواتف المتوسطة بالإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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توقع مستر زاك المدير العام لشركة «هونر» في الإمارات نمو الحصة السوقية للعلامة الصينية الرائدة في سوق الهواتف الذكية في الدولة خلال العام المقبل إلى 30% وذلك في شريحة الهواتف المتوسطة التي يتراوح سعرها بين 1800 و2000 درهم، وذلك بالتزامن مع الطلب القوي على هاتف «هونر 70» المتخصص بتصوير مدونات الفيديو الذي أطلقته الشركة مؤخراً في أسواق الدولة.

وأضاف زاك في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن «هونر» التي انفكت عن «هواوي» في نوفمبر 2020 ستعزّز استثماراتها في الإمارات من خلال إطلاق متجر يحمل علامة «هونر» HONOR بدبي العام المقبل، وذلك بهدف تعزيز الثقة بين العملاء والعلامة وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.

وأضاف: «ينصب تركيزنا في سوق الإمارات على بناء صورة عالمية لعلامة تجارية تقنية تقدم منتجات تلبي مختلف حالات الاستخدام ولن تقتصر على الهواتف الذكية بل ستشمل كذلك الحواسيب والأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الصوتي، كما وستظل إدارة الخدمة والجودة محور تركيز جميع المنتجات وسنطلق تقنيات وتصاميم جديدة قابلة للطي العام المقبل ترّكز على جميع نطاقات الأسعار.

مزايا

وحول المزايا الرئيسية التي تجعل هاتف»هونر 70«الجديد»أفضل هاتف لتدوين الفيديو«، أوضح زاك:»لقد تجاوز الهاتف الذكي الذي تم إطلاقه مؤخراً جميع التوقعات وتخطى منافسيه من عدة نواحٍ، مما ميزه عن جميع الهواتف الذكية الأخرى الموجودة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف الجديد كلياً يأتي أيضاً مع خدمات «جوجل» للهاتف، مما يتيح للمستخدمين تنزيل أحدث التطبيقات وأكثرها شيوعاً.

تدوين الفيديو

تتميز هواتف «هونر 70» بتقنية التركيز البؤري الذكية AI Portrait، وهي أول ميزة في المجال خاصة بتدوينات الفيديو Solo Cut Vlog Mode، والتي تتيح للمستخدمين تسليط الضوء على شخص معين في مقطع فيديو جماعي. كما أنها تشمل كاميرا رئيسية ثلاثية رائعة تضم كاميرا فيديو رئيسية بدقة 54 ميجابكسل IMX800 وكاميرا ماكرو ذات تركيز تلقائي. ونظراً لكونه أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة في العالم يتبنى مستشعر SONY IMX800 الرائد مقاس 1/1.49 بوصة، فهو مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن التقنيات المبتكرة التي تساعدهم في دعم طموحاتهم الإبداعية«.

تتبع تلقائي

ويقدم»هونر 70«وضع الـ Solo Cut لتصوير»الفلوق«Vlog الأول على الإطلاق والتي لم نرها في أي جهاز آخر. حيث تتيح هذه الميزة المدعومة بتقنية التتبع التلقائي للشخص للمستخدمين تسليط الضوء على شخص معين في فيديو جماعي حتى إذا ترك المشهد وأصبح خارج الإطار أثناء التسجيل، مما يرتقي بتجربة تصوير مدونات الفيديو إلى مستويات جديدة كلياً. ومن خلال تضمنه لميزة الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlog الأولى في المجال، فإن هاتف»هونر 70 5G«يقدم تجربة تصوير فيديو مبتكرة لتمكين الجميع من إطلاق العنان لإبداعاتهم في تصوير مدونات الفيديو.

وحول أسباب الإقبال الذي تكتسبه هواتف»هونر«في الإمارات، قال زاك:»تقدم العلامة التجارية مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة والمشوقة لمساعدة العملاء على تعزيز إنتاجيتهم والاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الغامر واختبار إمكانات التقنيات الجديدة والقوية التي تواكب التقنيات المتطورة في دولة الإمارات والمنطقة. كما أن منتجاتنا تتوفر حالياً في أكثر من 1000 متجر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ونعمل عن كثب مع قنوات الجوال KDR وIR في المنطقة، ونمنح KDR أقصى درجات التفضيل. وسنركز أيضاً على تعزيز متجر التجارة الإلكترونية الذي أطلقناه مؤخراً HiHONOR.com لنوفّر للعملاء سهولة الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا«.

توقعات

وحول توقعاته لأداء سوق الهواتف الذكية في الإمارات قال زاك إن السوق مستمر في دولة الإمارات في النمو لا سيما في سياق إدخال تقنية الجيل الخامس 5G التي ساعدت الشركات المصنّعة على طرح منتجات جديدة في السوق بشكل أسرع مقارنةً بأسواق أخرى في المنطقة وباقي أنحاء العالم. وأضاف:»تتوفر منتجاتنا حالياً في أكثر من 1000 متجر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ونعمل عن كثب مع قنوات الجوال KDR وIR في المنطقة، ونمنح KDR أقصى درجات التفضيل. وسنركز أيضاً على بناء متجر التجارة الإلكترونية الذي أطلقناه مؤخراً HiHONOR.com والذي سيوفر للعملاء سهولة الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا.