نمو صناعة الروبوتات في الصين سنوياً بمعدل 22%

المصدر: البيان

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توقع "تقرير تطوير صناعة الروبوتات الصينية (2022)" الصادر عن مؤتمر الروبوتات العالمي للعام 2022، أن حجم سوق الروبوتات في الصين من المتوقع أن يصل إلى 17.4 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 22٪ في خمس سنوات.

وقال شين قوبين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إنه على مر السنين، عززت الصين تطوير صناعة الروبوتات إلى مستوى جديد من خلال صياغة الخطط الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي، وزراعة سيناريوهات التطبيق، وتحسين بيئة السوق، وقد أصبحت الصين أكبر سوق تطبيقات للروبوتات في العالم، بحسب "صحيفة "الشعب" الصينية"

كما أن تطبيق الصناعات التقليدية مستمر في التطور العميق، وتم تطبيق الروبوتات الصناعية في 60 فئة صناعية كبيرة و168 فئة صناعية متوسطة، وتتجه تدريجياً نحو سوق التطبيقات المتطورة.

وـشار شين قوبين إلى أن توسع الانفتاح رفيع المستوى، سيشجع المزيد من الشركات الصينية على "التحول إلى العالمية"، وإنشاء مراكز البحث والتطوير الخارجي، وتعزيز التعاون والتبادلات مع النظراء الدوليين، ودعم الشركات الأجنبية "للدخول" والاستثمار في ريادة الأعمال في الصين.

وفي الوقت نفسه، ستستمر في دعم شركات الروبوت المحلية والأجنبية، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الصناعية لتعزيز التعاون، والعمل معًا لإنشاء سلسلة توريد صناعة روبوت مفتوحة ومستقرة وآمنة.