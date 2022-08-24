مطالبة «سوني» و«بلاي ستيشن» بتعويضات 5.9 مليارات دولار

المصدر: لندن - أ ف ب

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تواجه شركة الإلكترونيات وألعاب الفيديو اليابانية «سوني» دعوى جماعية في بريطانيا تطالبها بتعويضات مقدارها 5 مليارات جنيه استرليني (5.9 مليارات دولار) بتهمة إساءة استخدام المركز المهيمن في ما يتعلق بالبرامج التي تبيعها عبر المتجر الإلكتروني للعبتها «بلاي ستيشن».

وتولت المديرة العامة لموقع الدفاع عن المستهلك «ريزولف» أليكس نيل إقامة الدعوى في 19 الجاري أمام محكمة الاستئناف المختصة بقضايا المنافسة، نيابة عن حوالي 9 ملايين من مستخدمي «بلاي ستيشن» التي تنتجها «سوني»، بحسب بيان على موقع Playstationyouoweus.co.uk.

وتتهم الدعوى «سوني» و«بلاي ستيشن» بمخالفة قوانين المنافسة و«سرقة الناس» بفرض عمولة 30% على كل لعبة رقمية أو عملية شراء داخل اللعبة من متجر «بلاي ستيشن».