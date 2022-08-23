تحديث طارىء لـ "أبل" بـ "إيعاز جزائري"

المصدر: البيان

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نجح الشاب الجزائري عبد القادر معز في اكتشاف ثغرة أمنية في أجهزة "أبل" تسمح للمخترقين بالسيطرة و الاستيلاء على أغلب بيانات المستخدمين، وهي الثغرة التي سرعان ما جعلت الشركة العالمية تقوم بتحديث طارئ بهدف حماية بيانات مستخدميها عبر العالم.

وبادرت "أبل" بالاحتفاء بإنجاز الشاب الجزائري عبر إضافة اسمه في حائط الشرف الخاص بها، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وانتشر اسم الشاب الجزائري المنحدر من ولاية تيارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موازاة مع تعليقه على هذا الحدث، حيث قال عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حققت اليوم أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرتي، والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين".

وأضاف: "بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة قد تم إضافة اسمي إلى حائط شرف شركة أبل، ما يجعل هذا الإنجاز أفضل أنني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة فقط، حيث تم إضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد".

وكشفت القائمة الاسمية المنشورة لشهر يوليو، على موقع الدعم الفني لـ"أبل"، أن الجزائري، عبد القادر معز، في طليعة عدد من أبرز الأسماء النشطة في مجال اكتشاف الثغرات حول العالم.

وتخصص شركة "أبل" جدار شرف ربع سنوي للاعتراف بجهود الأفراد، الذين ينجحون في اكتشاف الثغرات الأمنية، التي تشكل تهديدات كبيرة.