افتتاح المؤتمر العالمي للروبوتات 2022 في بكين

المصدر: البيان

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افتتح أول أمس الأربعاء المؤتمر العالمي للروبوتات للعام 2022 في بكين، بمشاركة أكثر من 130 شركة بأكثر من 500 روبوت في مختلف المجالات.

وقد أتاح المؤتمر للزوار الاستمتاع بمختلف التجارب التقنية الحديثة التي تم تقديمها في منطقة المعرض البالغة مساحتها 40 ألف متر مربع، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقد أتاحت هذه المنتجات الروبوتية المعروضة والتقنيات فائقة الذكاء،التي تتميز بها أيضًا، للزوار الشعور بشكل حدسي بالتغييرات التي أحدثها تطوير تكنولوجيا الروبوتات في مختلف الصناعات وفي حياتنا اليومية.