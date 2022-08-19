«أوبو» تطلق النسخة العالمية من نظام «ColorOS 13»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أوبو» رسمياً عن إطلاق نظام التشغيل «ColorOS 13» الأحدث للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، والذي يُعتبر من أوائل أنظمة التشغيل القائمة على نظام «أندوريد 13» الجديد، حيث يوفر مجموعة من المزايا الرئيسية المتكاملة مع تصميم «Aquamorphic» الجديد كلياً، ليضمن تجربة بصرية مريحة وواجهة استخدام سهلة وبسيطة، ويأتي النظام مزوداً بأحدث الابتكارات التقنية من «أوبو»، بما فيها إمكانيات جديدة للاتصال بعدة أجهزة، والتي تقدّم تجارب ذكية تسهم في تعزيز الإنتاجية.

ويتميز نظام التشغيل الجديد بواجهة مستخدم متكاملة وسهلة الاستخدام بفضل تصميم «Aquamorphic» الجديد كلياً، والمستوحى من حركة المياه في الطبيعة. ويقدم النظام مجموعة من السمات الجديدة التي تحاكي تدرجات اللون والضوء بين شروق الشمس وغروبها، ويضم خطوطاً جديدة تساعد في تحسين إمكانية قراءة النصوص بجميع اللغات. ويضم النظام الجديد العديد من التحديثات الأخرى، مثل واجهة الاستخدام المنظمة على شكل بطاقات، لتقدم تجربة بصرية سلسة ومريحة.

كما يوفر نظام التشغيل الجديد تجربة مستخدم أكثر بساطة وذكاءً من خلال دمج تأثيرات تصميم Aquamorphic المختلفة مع رسوميات النظام، وواجهة المستخدم ومحرك Quantum Animation، بالإضافة إلى ميزة توقع سلوكيات المستخدم المبتكرة. وتتكامل هذه المزايا مع لغة التصميم الشاملة من أوبو التي تلبي احتياجات المستخدم، وتعرض رسومات توضيحية ثابتة، وتصاميم تلائم مختلف أحجام الشاشات، بالإضافة إلى أيقونات واضحة للغاية لتحسين القدرة على القراءة وتعزيز سهولة الاستخدام.

وتتميز النسخة العالمية الجديدة من نظام التشغيل بمجموعة الصور على الشاشة الدائمة الذكية، والتي تعرض التغير في مواطن الحيوانات بناءً على تغيرات درجة الحرارة اليومية، في خطوة تدعو للتركيز على مسألة التغير المناخي وحماية كوكب الأرض.

ويشكّل النظام الانطلاقة الأولى لمحرك المعالجة الديناميكي، والذي يُعد أحد الحلول التقنية التي طورتها «أوبو» لضمان عمل النظام بصورة سلسة ومستقرة، فضلاً عن إضافة تحسينات شاملة على تجربة المستخدم الرئيسية. ويعمل المحرك الديناميكي على تخصيص موارد الأجهزة بهدف إطالة عمر البطارية، من خلال تحقيق توازن أكبر بين الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للطاقة. كما يتيح المحرك إبقاء مزيدٍ من التطبيقات النشطة في الخلفية والانتقال بين تطبيقات متعددة دون توقف العمليات الجارية ضمن التطبيقات أو حدوث أخطاء أثناء التبديل بينها.

ويقدم النظام الجديد مجموعةً من الميزات الذكية التي تدعم جميع الجوانب الشخصية والعملية، حيث تتيح الشاشة الدائمة الذكية للمستخدمين التعبير عن شخصيتهم وأذواقهم بأفضل صورة، بالإضافة إلى قدرتها على عرض معلومات الموسيقى وتطبيقات توصيل الطعام، ما يمنح المستخدمين وصولاً أسرع إلى المعلومات وقدرة أكبر على التحكم بمسارات الموسيقى والوظائف الأخرى بصورة أكثر سلاسة. وتعاونت أوبو مع أبرز شركات البرمجيات والخدمات الرائدة على مستوى العالم، مثل بيتموجي وسبوتيفاي، لتوفير مجموعة واسعة من التجارب المريحة والمخصصة من خلال الشاشة اليقظة الذكية.

وتعتزم أوبو طرح نظام التشغيل الجديد المحدّث ضمن حوالي 35 طرازاً من الهواتف الذكية خلال العام الجاري، ويشمل ذلك ما يقارب 160 مليون مستخدم في أكثر من 60 دولة ومنطقة، وهي خطة التحديث الأضخم من نوعها بالنسبة لأنظمة ColorOS.

وسيكون هاتف «فايند إكس5 برو» و«فايند إكس 5» أول جهازين يحصلان على تحديث نظام التشغيل الجديد بعد إطلاقه رسمياً، علماً بأن «أوبو» تخطط مع بداية العام القادم لمواصلة تطبيق تحديثات النظام الجديد ضمن أكثر من 20 طرازاً إضافياً.