"خوذة قناع" لمكالمات صوتية ومرئية بعيداً عن إدراك الفضوليين

المصدر: البيان

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كلنا نحاول خلال إجراء مكالمات هاتفية في أماكن عامة النأي عن آذان الفضوليين، الذين يحاولون متابعة حديثنا خلال المكالمة.

ولكل منا أسلوبه الخاص في محاولة حماية خصوصية مكالماته، كوضع اليد أمام الفم أوالخروج من المكتب إلى مكان معزول إذا كان مكان العمل مساحة مفتوحة، أو استخدام السيارة كغرفة معزولة.

لكن يبدو أن الحل لهذه المشكلة ربما وجدته الشركة الفرنسية الناشئة Skyted. فبعد عامين من البحوث طور باحثو الشركة الناشئة Skyted، "خوذة قناع" قادرة على احتواء صوت مستخدمها لإجراء مكالمات صوتية ومرئية من دون أن يسمعها أحد للحفاظ على سرية المكالمة.

يقول Stéphane Hersen، الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة Skyted لـ "مونت كارلو" إنه "تُجرى يوميا مليار مكالمة في العالم، والصوت هو العنصر الوحيد غير الآمن اليوم".

تستهدف الشركة الناشئة في ابتكارها من يعملون خارج مكاتبهم كالموظفين المتجولين وأيضا كبار موظفي الخدمة المدنية والدبلوماسيين،" الذين يسافرون ويعملون في جميع أنحاء العالم".

وحسب Stéphane Hersen، الذي قام بدراسة قبل إطلاق تصميمه، فإن 30 بالمئة من سكان العالم هم من هؤلاء الفئة من المتصلين، بما في ذلك 92 مليون شخص في الولايات المتحدة".

كذلك تطمح هذه الشركة الناشئة إلى إقامة شراكات مع شركات الطيران التي تقترح الاتصال اللاسلكي في رحلاتها للركاب.

سيتم تقديم ابتكار خوذة القناع الصامت رسميًا في مَعْرِض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس بداية العام المقبل 2023.

كما تستعد الشركة الناشئة Skyted لحملة تمويل لجمع استثمارات لتطوير قسم البحوث والتطوير ولزيادة قوتها العاملة من 3 إلى 20 موظفًا في غضون عام.