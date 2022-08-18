«ميدياتك» تطلق منصة «T830» لمعدات مواقع العملاء من الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ميدياتك» عن إطلاق منصة «T830» لمعدات مواقع العملاء من الجيل الخامس، بما فيها أجهزة الراوتر المزودة بنقاط وصول لاسلكي ثابتة ونقاط اتصال الأجهزة المحمولة، لتكون الإضافة الأحدث لمحفظة الشركة من حلول الجيل الخامس.

وتم تزويد المنصة بمودم M80 من ميدياتك، والذي يدعم إمكانات الإصدار 16 المتقدمة للشبكات العاملة بتردد دون 6 جيجاهرتز، مما يجعل المنصة الحل الأمثل لشبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم.

ويتيح التصميم المتكامل لمنصة T830 توفيراً كبيراً للطاقة ويقلل من وقت التطوير وتكاليفه، مما يجعلها الخيار الأنسب لشركات تصنيع الأجهزة. كما تتيح المنصة للمشغلين تقديم خدمات اتصالات الجيل الخامس بسرعات تصل إلى 7 جيجابت في الثانية باستخدام البنية التحتية للهواتف المحمولة العاملة بتردد دون 6 جيجاهرتز، وبالتالي تجنّب تكاليف التقنيات السلكية مثل الكابلات أو الألياف. بينما توفر المنصة الجديدة للمستهلكين خدمات إنترنت فائقة السرعة بالاعتماد على جهاز صغير يمكنهم تثبيته بأنفسهم، دون الحاجة للانتظار لمدة طويلة لتركيب أجهزة شبكات النطاق العريض الثابتة.

وقال جيه سي هسو، نائب الرئيس والمدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في ميدياتك: تتعاون ميدياتك، باعتبارها شركة رائدة في حلول معدات مواقع العملاء، مع أبرز الشركات المشغّلة في جميع أنحاء العالم لتوفير اتصال سريع وموثوق للمستهلكين والشركات. وتمثل هذه المنصة المتكاملة أحدث التطورات في مجال الاتصال اللاسلكي واتصالات الجيل الخامس، حيث تمكّن عملاءنا من إنتاج معدات شبكات الجيل الخامس عالية السرعة وصغيرة الحجم.