«هونر 70» تطلق «أفضل هاتف لتصوير مدونات الفيديو» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت شركة الهواتف الصينية «هونر» إقليمياً من دبي، أمس، هاتف «هونر 70» HONOR 70 الذي تصفه الشركة بأنه «أفضل هواتف لتصوير مدونات الفيديو» Vlogging، ويستهدف شريحة صنّاع المحتوى الشباب في الدولة والمنطقة بتصميمه الاستثنائي المستوحى من الهندسة المتناسقة وحرفية صناعة المجوهرات.

وركّزت هونر في هاتف «هونر 70» على توفير ميزات جديدة لدعم صناعة المحتوى المرئي منها ميزة Solo Cut Vlog Mode الأولى من نوعها في المجال. وتسمح هذه الميزة لصناع المحتوى بإنشاء مدونات تتعقب شخصاً معيناً في فيديو جماعي وتضعه في إطار عمودي منفصل ضمن الفيديو لينتج بذلك مقطعي فيديو عالي الدقة في وقت ومقطع واحد أو مقطعين، مما يجعلها مثالية لاختيار بطل قصتهم، وذلك من خلال استخدام تقنية التركيز التلقائي على الشخص بمجرد لمس صورته في الشاشة.

وقال زاو ليكون، الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» في الشرق الأوسط: «إن الشركة متحمسة لإطلاق هاتف «هونر 70» الذكي المثالي للجيل المُحب لوسائل التواصل الاجتماعي اليوم، والذي يقدم إمكانات رائدة على مستوى التصوير والفيديو، إلى جانب التصميم العصري والأنيق». وأضاف: «في «هونر»، نستمع دائماً إلى عملائنا ونحسّن منتجاتنا وخدماتنا وفقاً لاحتياجات المستهلكين المتغيرة. نحن على ثقة من أن «هونر 70 5G» سيحقق أداءً جيداً في الأسواق العالمية، وذلك بفضل ميزاته الجذابة التي تبرز بين المنافسين وتتفوق على العديد من معايير الصناعة».

نظام الكاميرا



استمراراً لروعة التصميم المنحني ذي الحلقة الثنائية والشهير لسلسلةN، يتميز HONOR 70 بكاميرا ذات تصميم متناظر المحور، مستوحى من براعة تصميم المجوهرات. يأتي هاتف HONOR 70 بتصميم نحيف وأنيق بشكل استثنائي مع سُمك 7.91 ملم فقط ووزن 178 جراماً فقط، لذا يمكن بكل سهولة وضعه في حقائب اليد الصغيرة والجيوب.

ويأتي هاتف «هونر 70» مزوداً بكاميرا بتصميم «الحلقة الثنائية»، مستوحى من تصميم المجوهرات. وتتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 54 ميجابكسل والتي تعتمد على مستشعر IMX800 الرائد في الصناعة من «سوني» مقاس 1 / 1.49 بوصة بفتحة f/1.9، مما يعزز الأداء في الإضاءة المنخفضة لتقديم صور عالية الدقة بوضوح عالٍ خاصة التصوير الليلي، إضافة لتصوير صور تناسب كافة مواقع التواصل. وأما الكاميرا الثانية فجهّزت بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ذات زاوية فائقة الاتساع تبلغ 122 درجة والتي تعمل ككاميرا ماكرو أيضاً.

ويقدم الهاتف ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين جيل الشباب من تحقيق تطلعاتهم في إنشاء مدونات فيديو بمنتهى الروعة، ويتيح «هونر 70» تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K ومعدل 30 إطار في الثانية عند تسجيل فيديو قياسي.

ويمكن إنتاج الصور في هاتف «هونر 70» بجودة رائعة بحجم بكسل 2.0 ميكرومتر (4 في 1)، مما يضمن صوراً أكثر وضوحاً بتفاصيل مذهلة. ويوفر مستشعر سوني أداءً محسناً وتجربة تصوير محسّنة عند التقاط الصور الشخصية في بيئات الإضاءة المنخفضة، مما يضمن إبراز الهدف في أي بيئة، سواء كان ذلك في الإضاءة الخلفية للمناظر الطبيعية والصور الشخصية والوضع الليلي الفائق، والصورة الليلية والصور الذاتية الطبيعية عالية الدقة.

نظام التشغيل

ويعمل الجهاز على نظام تشغيل «أندرويد» للجوال من «جوجل»، مجهز بمتجر «غوغل بلاي Google Play»، ومدعوم بنظام «ماجيك يو آي 6 Magic UI 6» من «هونر» الذي يساعد الهاتف في تقليل استهلاك الذاكرة ويحسّن في الوقت نفسه من أداء الهاتف بشكل عام. ويتميز الهاتف بتصميمه الخفيف والنحيف، حيث يزن 178 جراماً فقط ويبلغ سمكه 7.91 ملم. هذا على الرغم من وجود شاشة OLED كبيرة بحجم 6.67 بوصات، وبمعدل تحديث 120 هرتز مع حواف منحنية.

ويتمتع «هونر 70» عن سابقه «هونر 50» بقدرة أكبر على توفير الطاقة خلال مشاهدة الفيديو واللعب. حيث زوّد «هونر 70» ببطارية أكبر بقوة 4800 مللي آمبير وشاحن بقوة 66 وات قادر على شحن الهاتف بنسبة 60% في 20 دقيقة فقط مع ميزة الشحن العكسي.

وتم تزويد الهاتف بمعالج سنابدراغون 778G يدعم اتصال الجيل الخامس من «كوالكوم» بسرعة 2.5 جيجا هيرتز ومجهز بتقنية «تربو إكس» التي تساعد في خفض استهلاك البطارية، وتوفر تجربة لعب سلسة تماثل سرعة إطارات الصور المقررة للعبة.



«هونر باد 8»



وتم خلال الحفل كذلك الإعلان عن جهاز التابلت اللوحي «هونر باد 8» وهو أحدث عضو في مجموعة أجهزة HONOR اللوحية. ويقدم «هونر باد 8» تجربة ترفيهية استثنائية مع ميزات ذكية شاملة وتصميم أنيق ومتميز. ويبلغ مقاس شاشة العرض الكاملة في الجهاز 12 بوصة بدقة2K، بالإضافة إلى ثمانية مكبرات صوت مدمجة التزامن بين عدة شاشات، ليرتقي «هونر باد 8» بمعايير الصناعة ويقدم تجربة بصرية وصوتية غامرة.



خدمات سحابية



بالإضافة إلى ذلك، وبهدف تقديم تجربة سلسة وذكية للمستخدمين، أعلنت «هونر» عن إطلاق الخدمات السحابية للمستهلكين، والتي توفر لمستخدمي الهواتف الذكية من «هونر» خدمات تجربة حياة رقمية رائعة مع ميزات متعددة بما في ذلك متجر التطبيقات، مركز الألعاب، «ثيمات هونر»، و«بحث هونر». وتم تصميم الخدمات السحابية للمستهلكين من «هونر» بعناية لمنح المستخدمين ممن قاموا بشراء هاتف HONOR 70 5G العديد من المزايا، بما في ذلك المزايا داخل اللعبة عبر Game Center، ثيمات وخلفيات رائعة ومجانية من HONOR Themes، بالإضافة إلى قسائم شراء من متجر HONOR لمن قاموا بشراء هاتف HONOR 70 5G.

علاوة على ذلك، وكجزء من الخدمات السحابية للمستهلكين،أنشأت «هونر» بوابة موحدة للمطورين، توفر للمطورين العالميين خدمات دعم الأعمال طوال دورة حياة الأعمال، وتمكين أعمال المطورين بالكامل من التعاون بخطوة واحدة، وتوفير خدمات فعالة تقدم تجربة رقمية ذكية وممتازة للمستخدمين.

وتم تصميم «هونر 70» لتلبية الأذواق المختلفة لعشاق الموضة، وهو متوفر بألوان رائعة بما في ذلك الفضي الكريستالي الأيقوني، أسود منتصف الليل، الأخضر الزمردي، والأبيض الثلجي، ويتوفر بسعر 1899 بذاكرة 256 جيجابايت وبسعر 1999 لذاكرة 512 جيجابايت.