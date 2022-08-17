هواوي تضم فئة «أفضل تطبيق عربي» لمسابقتها العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هواوي نسخة العام 2022 من مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) تحت شعار «الابتكار للجميع»، وأضافت في دورتها للعام الحالي فئة جديدة هي «أفضل تطبيق عربي» تستهدف تشجيع المطورين في العالم العربي على ابتكار تطبيقات بحلول متطورة تلبي احتياجات المنطقة وتثري المحتوى العربي ومسيرة التحول الرقمي.

تشمل فئات جوائز المسابقة العالمية جائزة «أفضل تطبيق»؛ و«جائزة أفضل لعبة»؛ و«جائزة أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي»؛ و«جائزة التطبيق الذي يغطي جميع السيناريوهات». وقال عمار طبا نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، ومدير مركز الإعلام العربي وعضو لجنة التحكيم في المسابقة: «تجسد مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) التزامنا بمد جسور التعاون والشراكة مع المطورين حول العالم وتمكينهم من ابتكار أفكار جديدة تسهم في صياغة مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وتقدم دولهم. وتستهدف فئة «أفضل تطبيق عربي»، الجديدة تمكين مطوري التطبيقات في العالم العربي من ابتكار حلول رقمية تلبي الاحتياجات المحلية لمسيرة التحول الرقمي، وقادرة على وضع بصمة عالمية متميزة».