سامسونغ تكشف النقاب اليوم عن هواتفها الذكية القابلة للطي

المصدر: البيان

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تخطط شركة سامسونغ للإلكترونيات لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية القابلة للطي مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم إن سامسونغ للإلكترونيات ستعقد حدث "Galaxy Unpacked 2022" في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت كوريا (الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في نيويورك بالولايات المتحدة وسيتم بث الحدث على الهواء مباشرة على الإنترنت أيضا.

وكانت سامسونغ قد أقامت حدث "Galaxy Unpacked" على الإنترنت فقط منذ فبراير 2020 عندما أقامت الحدث في سان فرانسيسكو الأمريكية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن سامسونغ رسميا عن منتجاتها الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال حدث هذا العام، لكن من المتوقع أن تضم الهاتفين الذكيين القابلين للطي "جالاكسي زي فولد 4" و"جالاكسي فليب 4" والساعة الذكية "جالاكسي واتش 5" وسماعة الأذن اللاسلكية "جالاكسي بودز برو 2".

وقالت مصادر إن سامسونغ استخدمت الزجاج الرقيق للغاية (UTG) لمعالجة مشكلة ظهور التجاعيد على الشاشة في الهواتف القابلة للطي.

كما قالت إنه تم تقليل وزن وسماكة "جالاكسي فولد 4" عن طريق تقليل عدد المفصلات التي تربط اللوحتين .

ومن المتوقع أن يكون "جالاكسي فولد 4" أول هاتف قابل للطي لـ سامسونغ، يأتي مع الكاميرا الرئيسية بدقة 50 مليون بكسيل.

أما بالنسبة لـ "جالاكسي فليب 4"، فإنه سيحتفظ بتصميم مشابه لإصداره السابق، لكن من المتوقع أن يأتي مع شاشة الغطاء الأمامي الأكبر من 1.9 بوصة إلى 2.1 بوصة.

ومن المتوقع أيضا أن تزيد سعة البطارية بمقدار 400 مللي أمبير في الساعة لتصل إلى 3,700 مللي أمبير في الساعة.

وسيأتي "جالاكسي فولد 4" و"جالاكسي فليب 4" مع وظيفة "eSIM" (وحدة تعريف المشترك المضمنة)، بالإضافة إلى فتحة بطاقة USIM (وحدة تعريف المشترك).

ويمكن استخدام رقمين مع هاتف واحد من خلال إصدار رقم من كل من USIM وeSIM.