واتساب يتتيح التحكم بخاصية الظهور على التطبيق

المصدر: دبي-نهى حوّا

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أطلق تطبيق "واتس آب" ميزة تخفِ جديدة ينتظرها كثيرون تتيح للمستخدم التحكم بخاصية الظهور، عندما يكون المستخدم على واتساب، عبر تخصيصها لأشخاص محددين يختارهم المستخدم.

بحسب "ديلي ميل"، تأتي هذا الميزة إلى جانب ميزتين للخصوصية أعلنت عنهما "واتساب" اليوم وهي إلى جانب وضعية التخفي، إمكانية مغادرة المستخدمين المجموعات بصمت دون إخطار أعضاء آخرين، كما تدرس " واتساب" منع المستخدمين من أخذ لقطة للشاشة للرسائل التي يجري إرسالها مرة واحدة ومن ثم تختفي، مثل الصور.

فإذا كنت تحاول تأجيل الرد على شريك حالياً، يمكن أن يكون مؤشر "أونلاين" على واتساب عبر الانترنت غير مفيد، لكن هذا سوف يتغير مع وضعية التخفي التي ستكون أداة تخفِ جديدة من بين ثلاث أعلن عنها مارك زوكربرغ مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ "واتساب".