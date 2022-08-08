اتفاقية بين«إيمرسون» و«نوزومي نتوركس» لتأمين العمليات الصناعية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة إيمرسون الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات والتقنية، ونوزومي نتوركس التي تعدّ من رواد أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، عن عقد شراكة بينهما لتلبية الطلب المتزايد على خدمات وحلول الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية في القطاعات التي تعمل فيها الشركتان.

ومن خلال الشراكة، تعمل إيمرسون على توفير حلول نوزومي المتقدمة التي تضمن المرونة السيبرانية والمتابعة التشغيلية المستمرة لأنظمة التحكم الصناعية لدى العملاء حول العالم. وتدمج الاتفاقية بين القدرات المتطورة لأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء من نوزومي نتوركس وبين الخدمات الاستشارية والمهنية ضمن نظام التحكم الموزع DeltaV™ من إيمرسون، كما توفر حلولًا متكاملة تدعم الأمن السيبراني للتقليل من مخاطر التعطّل الناجم عن الهجمات السيبرانية أو مشاكل العمليات.

في هذا السياق قال أليكساندر بيكسوتو، مدير أعمال الأمن السيبراني في وحدة البرمجيات وأنظمة العمليات لدى إيمرسون: «من خلال الشراكة مع نوزومي نتوركس، تعزز إيمرسون قدرة العملاء على الوصول الفوري إلى قدرات متعددة كمتابعة شبكات التقنيات التشغيلية والأمن واكتشاف الأصول بشكل يندمج بسلاسة وفعالية كاملة مع نظام التحكم الموزّع DeltaV وبدعم من وحدة خدمات الأمن السيبراني لدى إيمرسون. وسيكون بوسعنا معًا أن نقدم أفضل وأعمق الخبرات الممكنة في مجال العمليات الصناعية إلى جانب الحلول المتفوقة والسجل الحافل بخدمة العملاء في أصعب القطاعات الصناعية».

يذكر أن حزمة برمجيات وتقنيات DeltaV تحسّن أداء المصانع من خلال التحكم الذكي وسهولة التشغيل والصيانة، حيث يمكن تكيّف نظام التحكم الموزع DeltaV مع متطلبات وأهداف العملاء إلى جانب سهولة التوسع في استخدامه دون زيادة التعقيد.

وتعدّ قدرات الكشف عن التهديدات والأعطال وإمكانات الاستقصاء العملي في التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء من نوزومي نتوركس مكمّلة لقدرات نظام DeltaV بفضل مساعدة العملاء على سرعة اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها قبل أن تؤثر على ضوابط التحكم بالعمليات.

كما تساعد إمكانات تقييم نقاط الضعف العملاء في تحديد أجهزة التقنيات التشغيلية التي قد تكون عرضة للاستغلال في الهجمات السيبرانية، إذ تجمع حلول نوزومي نتوركس بين الأساليب النشطة وقدرات استكشاف حركة الأصول تحدد حالة أصول التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء بشكل آمن.

بدوره قال إدغارد كابديفيل، الرئيس التنفيذي لدى نوزومي نتوركس: «نتعاون مع إيمرسون للتعامل مع مخاوف الأمن السيبراني المتنامية والتي تحولت إلى واقع يومي يهدد عمليات الأتمتة المعاصرة. وتعتمد المؤسسات الصناعية على إميرسون بفضل تقنياتها وحلولها المبتكرة، ونجد في تلك الاتفاقية تعزيزًا لالتزامنا المشترك تجاه المساعدة في حماية البنية التحتية الحرجة حول العالم».