«نوكيا» تتوقع نمو اشتراكات الجيل الخامس 64% خليجياً في 2026

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع تقرير «مؤشر النطاق العريض من نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا» أن يصل عدد الاشتراكات في شبكة الجيل الخامس 5G إلى 263 مليوناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2026. وسيتركّز نمو الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، الكويت والبحرين، حيث يتوقع أن تصل قاعدة المشتركين إلى 64% من الإجمالي ومن المرجح أن تتجاوز حركة البيانات 70% بحلول عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، سيزداد اعتماد المشتركين في جنوب إفريقيا ونيجيريا ودول شمال إفريقيا بعد إصدار الطيف الجديد وذلك نتيجة للاستخدام المتزايد لتطبيقات المستهلكين ذات النطاق الترددي العالي وحالات الاستخدام الصناعي.

وأفريقياً، سينمو تبني تقنية 5G بشكل مطرد، مدفوعًا بتطور النظام البيئي للأجهزة وتخصيصات طيف 5G في العديد من البلدان. بينما من المتوقع أن يصل عدد مشتركي الجيل الرابع في منطقة جنوب أفريقيا إلى 105 ملايين (%58 من إجمالي المشتركين) بحلول عام 2026، فإن تقنية الجيل الخامس ستساهم بأكثر من خمس حركة بيانات في الإطار الزمني نفسه.

وشهد المشغلون في شمال أفريقيا ارتفاعاً في الطلب على النطاق العريض للأجهزة المحمولة، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة بنسبة 20% في إجمالي عدد المشتركين بحلول عام 2026، مقارنةً بعام 2022. وفي وسط شرق غرب إفريقيا، يتم اليوم نقل أكثر من 60% من إجمالي حركة البيانات بواسطة 4G، ومن المتوقع أن تنمو هذه الحركة أربع مرات خلال السنوات الأربع القادمة. كذلك من المتوقع أن تمثل اشتراكات الجيل الخامس نحو 10% من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول خلال هذه الفترة.

وتوقع التقرير أن تشكل شبكة الجيل الرابع والخامس معاً إلى أكثر من 90% من حركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يتوقع أن يزداد إجمالي حركة البيانات بشكل كبير في السنوات الأربع المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35%.