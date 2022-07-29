لماذا نعتقد أن جهاز HUAWEI MateBook X Pro هو الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأكثر أداءً

المصدر: البيان

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أجهزة الحواسيب المحمولة الرائدة مخصصة لأولئك الذين يريدون جهاز محمول لا يتنازل عن أي شيء. ما يفصل الحواسيب المحمولة الرائدة عن أجهزة الحواسيب المحمولة الجيدة الأخرى هو كيفية التوازن بين الأداء والكفاءة وسهولة حمله. يجب أن يحتوى على شاشة عرض مريحة على العين مع إضاءة مناسبة ودقة ووضوح بدرجة كافية لتجنب تشتت انتباهك بسبب الحواف الحادة والبكسلات المرئية. يجب أن يكون جهاز قوي لتنفيذ المهام الثقيلة من تحرير الفيديوهات المكثفة إلى الألعاب المتقدمة. يجب أن يكون من السهل حمله مع قابلية التنقل من مكان إلى آخر، ويجب أن يكون قادر على الأداء االمستمر طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنة. إذا كان الجهاز يحمل لقب حاسوب رائد يجب أن يكون أفضل فى كل شيء سواء التصميم ودقة الشاشة والأداء العالي، وما إلى ذلك. مع تزايد الطلب على أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الحواسيب المكتبية، أصبح لدى الناس توقعات كبيرة للحصول على حاسوب محمول متميز. ويبدو أن هواوي جمعت مجهودتها القوية في صناعة أجهزة الكمبيوتر فى بناء أجهزة حواسيب محمولة رائدة وذكية مثل جهاز HUAWEI MateBook X Pro الحاسوب المحمول الجديد، لرجال الأعمال الذين لديهم متطلبات عالية. لهذا السبب نعتقد أن جهاز HUAWEI MateBook X Pro هو الحاسوب المحمول الرائد الأكثر والأكثر أداءً لعام 2022.

شاشة لا مثيل لها

لا يمكن المبالغة في أهمية وجود شاشة جيدة على جهاز حاسوب محمول. إنه الشيء الأول الذي يجب البحث عنه في حاسوب محمول رائد. لكن الشاشة على جهاز HUAWEI MateBook Pro ليست جيدة فقط؛ إنها تفوق التوقعات. شاشة العرض الكاملة من هواوي - OLED HUAWEI Real Colour FullView Display ذات الألوان الحقيقية مقاس 14.2 بوصة بدقة 3.1K تجعل كل شيء يبدو مذهلاً. كما أن لديها معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز، مما يجعل كل تفاعل وألعاب تبدو سلسة للغاية. هذا ليس كل شيء، دقة ألوان ΔE <1 مع دعم كل من التدرج اللوني المزدوج P3 و sRGB تعني أن هذه الشاشة مناسبة أيضًا للمهام الحساسة للألوان مثل تحرير الصور والفيديو.

علاوة على ذلك ، تعمل طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا والمتوفرة في الإصدار المتميز - Premium Edition على تقليل الانعكاس بشكل فعال للحصول على وضوح أكبر، حتى في البيئات الساطعة جدًا. حصل جهاز HUAWEI MateBook X Pro على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland (حلول الأجهزة) بسبب مادته المضيئة المبتكرة التي تقلل من كمية الضوء الأزرق الضار لعينيك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم حاسوب HUAWEI MateBook X Pro ببساطة، مذهل. يتميز بجسم معدني بملمس ناعم، مما يوفر سطحًا غير لامع فريدًا لقبضة مريحة. يتكون الإصدار المتميز من هيكل HUAWEI MateBook X Pro من سبائك المغنيسيوم خفيفة الوزن ومتينة. خضع جسم سبائك المغنيسيوم لعملية طلاء أكسدة القوس الصغير، والتي لا تزيد من صلابة ومقاومة التآكل لجسم المنتج فحسب، بل تجعله أيضًا صديق للبيئة.

أداء من الدرجة الأولى

تم تصميم جهاز HUAWEI MateBook X Pro ليمنحك أفضل أداء لمساعدتك على تجاوز أعباء عملك. يحتوي على معالج Intel® Core ™ من الجيل الثاني عشر القوي في هيكله الخفيف الوزن والأنيق والمدعوم بمعالج Intel Core ™ i7-1260 المتقدم. يستخدم أحدث جيل من المعالجات بنية هجينة تتعامل بكفاءة مع المهام المعقدة. علاوة على ذلك، يتيح لك الكمبيوتر المحمول التبديل إلى وضع الأداء بمقدار 30 واط عندما تحتاج إلى تعزيز إضافي بالضغط على مفتاحي Fn + P معًا. يتيح لك هذا الوضع تشغيل مهام معقدة متعددة بسلاسة في نفس الوقت. توفر بطاقة الرسومات Intel® Iris® Xe أداءً متميزًا في معالجة الرسومات، مما يجعل معالجة الرسومات المعقدة سهلة وسلسة. يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا بذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة LPDDR5 سعة 5200 ميجاهرتز بسعة 16 جيجابايت ويدعم ما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD (محرك الحالة الصلبة).

بالإضافة إلى تقنية Super Turbo المحسنة التى تعمل على تحسين مستوى النظام بعمق للحصول على استجابة أسرع وأكثر سلاسة مما يساهم في الحصول على تجربة أفضل خاصة في مؤتمرات الفيديو وسيناريوهات المكتب الثقيلة.

انتقل إلى المستوى التالي مع ميزات الجهاز الفائق - Super Device

يرتقي جهاز HUAWEI MateBook X Pro بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة. تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات الأذن – HUAWEI FreeBuds Pro 2 والماوس ولوحة المفاتيح ومكبر الصوت والطابعة بالقرب من حاسوب HUAWEI MateBook X Pro، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًا وتقديم مطالبة للإقران السريع والسهل.

بالإضافة إلى ذلك، مع الهواتف الذكية مثل HUAWEI Mate Xs 2 الذي تم إطلاقه حديثًا والأجهزة اللوحية مثل HUAWEI MatePad Pro الجديد، فإن الاستفادة أكبر بكثر. بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول جهازًا واحدًا. يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتحريرها، واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك من خلال حاسوب MateBook الخاص بك، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.

علاوة على ذلك، يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، مع مستندات وصور ومشاركة بسلاسة أكبر بينهما. يمكن أيضًا توصيل حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بشاشة HUAWEI MateView، حتى تتمكن من رؤية عملك على شاشة أكبر.

لوحة لمس مثالية

مع حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول، ضمنت هواوي تجربة متميزة في كل جانب من جوانب الكمبيوتر المحمول، بما في ذلك لوحة اللمس. تستخدم لوحة اللمس الجديدة الحساسة للضغط ثماني ألواح سيراميك كهرضغطية مستقلة للحصول على استجابة شاملة وتستخدم مستشعر قوة لاكتشاف الضغط. والنتيجة من ذلك لوحة لمس تستجيب لصنابيرك على الفور. يعمل هذا الكمبيوتر المحمول أيضًا على توسيع منطقة التحكم في لوحة اللمس متعددة الإيماءات، مما يحسن الدقة وتجنب اللمس العرضي ويمنحك المزيد من الحرية. لا تحتاج إلى ماوس آخر يمكنك إطلاق العنان لإبداعك على الفور!

مكالمات فيديو ذكية مع ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يأتي حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول مزودًا بكاميرا عالية الدقة على الحافة العلوية الضيقة، والتي تدمج ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم تأثيرات الفيديو الخاصة بالجمال - Beauty والخلفية الافتراضية – Virtual Background وكاميرا FollowCam والتواصل البصري - Eye Contact. وهي تدعم كل برامج الفيديو.

تقنية الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge تجعله مصدر قوة

يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول ببطارية كبيرة للغاية تبلغ 60 واط في الساعة (السعة المقدرة) وشاحن مدمج بقوة 90 واط يدعم الحاسوب تقنية الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge. هناك الكثير من المنافذ أيضًا. يحتوي الكمبيوتر المحمول على مقبس سماعة أذن مقاس 3.5 مم ومنفذين Thunderbolt ™ 4 على اليسار. على الجانب الأيمن، تم تجهيزه بمنفذي USB-C كامل الوظائف.

ما تقوله مهم

لالتقاط صوتك بأفضل طريقة ممكنة، يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بإعداد رباعي الميكروفون موضوع على طول حواف الكمبيوتر المحمول. معًا، يمكنهم التقاط الأصوات من مصادر تصل إلى خمسة أمتار من الجهاز. إلى جانب الخوارزميات التي طورتها هواوي لتوفير تأثيرات رائعة لالتقاط الصوت وتشغيله، فإنه يوفر تجربة مكالمات فيديو على مستوى احترافي.

جودة صوت لا مثيل لها مع HUAWEI SOUND®

تم تجهيز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بستة سماعات. تتميز مكبرات الصوت الأربعة بتصميم متتالي لإنشاء صوت جهير مذهل وثلاث مرات واضحة دون زيادة السماكة. يوفر نظام الصوت، جنبًا إلى جنب مع تقنية Targeted Sound Field من هواوي، صوت ستريو مذهل مع طبقات صوت واضحة وإحساس بالاتجاه.

تقنية تبريد محسنة

يمكن لجهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد إخراج ما يصل إلى 30 واط (طاقة التصميم الحراري، TDP) في وضع الأداء، ويعمل بثبات لفترة طويلة، ويحقق التوازن المثالي بين الوزن الخفيف والجسم النحيف والأداء القوي. هذا ممكنًا بفضل نظام التبريد المتطور لمروحة زعنفة القرش - Shark Fin، والذي يحافظ على درجة حرارة سطح الكمبيوتر المحمول منخفضة بشكل مدهش.

سيتوفر جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد بإصداري المغنيسيوم الأزرق والألومنيوم الرمادي للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 27 يوليو بسعر 6999 درهم إماراتي. يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 1999 درهم إماراتي، بما في ذلك: HUAWEI MatePad 10.4 و HUAWEI Bluetooth Mouse و HUAWEI Laptop Bag و MS Office Package وخصم 20٪ على تأمين الضمان الممتد لمدة عام وخصم 20٪ لمدة 1 سنة. التأمين ضد تلف شاشة الوقت.

مزايا إضافية في حواسيب HUAWEI MateBook

يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 16s على معالج i9-12900H المعتمد من Intel® Evo™، ويتميز بشاشة لمس كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 2.5K مع متوسط دقة ألوان عالية يبلغ ΔE <1 وكاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل تحافظ دقة واضحة خلال مكالمات الفيديو. وحازت حواسيب HUAWEI MateBook D المحمولة أيضاً على استحسان المستخدمين بفضل تصميمها الصغير وأدائها الممتاز. ويتميز طراز MateBook D 16 بشاشة رائعة مقاس 16 بوصة ، وبفضل سمكه البالغ 18.4 مم، فإنه يزن 1.7 كجم فقط. ويُعدّ MateBook D 16 أول حاسوب محمول مزود بهوائي HUAWEI Metaline Antenna، مما يحسن معدل تحويل الإشارة بنسبة 56% ويسهل الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية حتى في المناطق التي تكون فيها إشارة Wi-Fi ضعيفة.

سيتوفر جهاز HUAWEI MateBook D 16 الجديد باللون الفضي للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 27 يوليو بدءًا من سعر 3299 درهم إماراتي. يوفر عرض الطلب المسبق هدايا تزيد قيمتها عن 699 درهم إماراتي، بما في ذلك: ماوس بلوتوث من هواوي ، وحقيبة كمبيوتر محمول من هواوي ، وحزمة MS Office ، وخصم 20٪ على تأمين الضمان الممتد لمدة عام وخصم 20٪ للتأمين ضد تلف الشاشة لمدة عام واحد.