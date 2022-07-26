لمساعدة ذوي السمع الضعيف.. اليابان تحوّل الضوضاء إلى كلمات مكتوبة (فيديو)

المصدر: البيان

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أجريت في اليابان تجربة جديدة لتحويل الأصوات المحيطة إلى كلمات مكتوبة.

وقد أقيمت التجربة، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، بإحدى محطات القطارات، وذلك بتحويل الأصوات المحيطة إلى كلمات مكتوبة في تجربة جديدة.

وقال الموقع إن الهدف من التجربة هو مساعدة الأشخاص الذين لديهم مشاكل في السمع من إدراك ما يدور حولهم عن طريق قراءة ما يظهر على شاشة إلكترونية خاصة في المحطة.