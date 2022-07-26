«تيك توك» يتيح للآباء التحكم في حسابات الأبناء

المصدر: (دبي ــ البيان)

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بعد موجة كبيرة من الانتقادات والتحذيرات من خطورة بعض محتواه على الصغار، أطلق تطبيق «تيك توك» ميزتين تتيحان للآباء التحكم في حسابات أبنائهم، فيما يخص تقليل ظهور محتوى البالغين أمامهم.

ومن خلال الميزة الأولى، يستطيع الآباء إعداد قائمة سوداء بالعبارات والكلمات والوسوم التي تخص المحتوى غير المناسب للأطفال، أما الأخرى فتتيح لهم كبح تدفق مقاطع الفيديو للحد من فرص ظهور محتوى ضار.

ويقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحارثي، إن الخاصيتين جاءتا «استجابة للانتقادات التي وجهتها منظمات حماية المستهلك إلى تطبيق تيك توك بسبب ظهور محتوى غير مناسب أمام المراهقين».

ويضيف الخبير في حديثه لموقع «سكاي نيوز عربية»: الخطوة الجديدة تكتسب أهميتها من الرجوع للنظام الذي يقوم عليه «تيك توك»، وهو التشغيل الآلي.