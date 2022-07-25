«جارينا» تطلق أول لعبة ساند بوكس لها في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «جارينا» Garena عن أول لعبة ساند بوكس لها، وأطلق عليها إسم «جارينا بلوك مان جو» (Garena Blockman GO). تدعم اللعبة المجانية الجديدة اللاعبين لاكتشاف متعتهم الخاصة من خلال اكتشاف الألعاب الصغيرة (minigames) واستكشاف جانبهم الابداعي في صياغة المحتوى. تقدم «جارينا بلوك مان جو» محتوى عالي الجودة سهل الوصول إليه ومناسباً لمختلف المجتمعات حول العالم. وقامت شركة «جارينا» بنشره في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها.

يمكن للاعبين الاستمتاع بألعاب مصغرة شهيرة عالية الجودة ولعبة صغيرة جديدة تمامًا - بارتي ستريت - والتي تقدم عالمًا غامرًا للاعبين لتجربة ثقافة الهيب هوب من خلال ألعاب التزلج المثيرة، حتى إمكانية الكتابة والرسم على الجدران «الجرافيتي» في الشوارع. سيكون هناك أيضًا 15 مستوى مثيرًا للفضول للاعبين لاختبار مهاراتهم عبر أوضاع البقاء والتسابق والتعاون المختلف لتحقيق الفوز النهائي.

تم أيضًا إطلاق «محرر جارينا بلوك مان» Garena Blockman Editor، وهو عبارة عن منصة محرر ألعاب كمبيوتر مجانية، لدعم وتطوير النظام البيئي لمنشئ «جارينا بلوك مان جو». تم تصميم واجهة سهلة الاستخدام لتلبية احتياجات مجتمع واسع من المستخدمين - من اللاعبين العاديين المهتمين بتجربة تطوير اللعبة إلى الاستوديوهات المحترفة والمطورين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى إنشاء ألعاب UGC عالية الجودة واكتساب الشهرة. تم أيضًا نشر ألعاب مختارة والترويج لها على «جارينا بلوك مان جو»، مما يتيح للألعاب المستوحاة محليًا الوصول إلى مجتمع عالمي من اللاعبين.

يمكن للاعبين توقع مجموعة كبيرة من التكرارات والألعاب والأحداث المثيرة والمخطط لها لتحديث التصحيح الأول. وتشمل هذه:

● إطلاق العديد من الألعاب الصغيرة الجديدة، بما في ذلك Frontline، وهي لعبة إطلاق النار (FPS) المثيرة والمتعددة اللاعبين، تم إصدارها بأسلوب فني ثري يسمح للاعبين بتجربة بيئة معركة غامرة ومشاركتها مع الأصدقاء. ستتوفر أيضًا لعبة رعب جديدة متعددة اللاعبين تسمى The Exorcists. تدعو اللعبة المصغرة اللاعبين في مغامرة تقشعر لها الأبدان لحل ألغاز تحدث داخل مدرسة في الليل. تتمثل إحدى المهام في العثور على الخائن داخل فريقهم ليقوم أخيرًا بطرد الأرواح الشريرة وإخراجهم.

● تحديثات محتوى اللعبة لأهم الألعاب الصغيرة الحالية بما في ذلك Bed Wars و Egg Wars و Sky Block.

● مسابقة «مطور جارينا بلوك مان» الأولى التي يتم إطلاقها، تمنح مكافآت فوز نقدية وإتاحة الفرصة لهم ليصبحوا مبدعين رسميين شركاء لشركة «جارينا»، وكسب الشهرة والدعم الحصري.