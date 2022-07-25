«فيفو» تطرح سلسلة هواتف T1 لهواة الألعاب في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «فيفو» Vivo رسميًا اليوم أحدث هواتفها الذكية من سلسلة T بطرازين وهما T1 5G و T1x في الإمارات اللذان يوفران تجربة لعب أكثر حسية وواقعية وأداء سرعة فائق.

وتتوافر سلسلة T1 في الإمارات على منصة نون دوت كوم بشكل حصري فيما ستقدم فيفو سعر بيع خاص ومزايا ضمان بالإضافة إلى الهدايا المجانية الأخرى للعملاء الذين يقومون بالشراء المبكر لطرازي T series وذلك حتى 31 يوليو.

ويأتي هاتف T1 5G مدعوماً بمعالج سنابدراغون 778G 5G من «كوالكوم» وبطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة مزودة بتقنية الشحن السريع FlashCharge بقدرة 66 واط، كما تم تجهيز T1 5G بشاشة «أموليد» Fullsense مقاس 6.44 بوصات ومعدل تحديث 90 هرتز. وأما البطاريو في T1x فهي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مزودة بتقنية vivo Energy Guardian (VEG) التي تضمن عمراً طويلاً للبطارية أثناء تشغيل أي لعبة تستهلك الطاقة.

وقال محمد رياض، رئيس قسم التسويق في فيفو الشرق الأوسط: «تم تصميم T1 5G و T1X خصيصاً من أجل العدد المتزايد من عشاق ألعاب الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، والذين يبحثون عن هواتف ذكية عالية الأداء وذات تكلفة معقولة لتلبية رغباتهم في الاستمرار في الوصول إلى مستويات جديدة من اللعب والتفاعل. إن إطلاق سلسلة T من فيفو يعد دليلاً على جهود الشركة المستمرة لتزويد المستهلكين بمنتجات رائدة تتميز بأداء قوي، وعُمر بطارية ممتاز، ومميزات مبتكرة لتجربة ألعاب غامرة من خلال تقنيةturbo-charged».

ذكاء اصطناعي

وتستخدم سلسلة T تقنية Multi-Turbo 5.5 المطورة حديثاً خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتخصيص وتحسين أداء المعالج والذاكرة والنظام وغير ذلك. ويعمل هذا التحديث على تحسين كفاءة تخصيص الموارد، واستخدام الذاكرة بشكل كبير. كما تدعم تقنية Extended RAM 2.0 الموجودة في هاتفي T1 5G و T1X تشغيل ما يصل إلى 25 تطبيقاً في الخلفية، ما يسمح للمستخدمين بإمكانية التبديل بسلاسة بين التطبيقات وإطلاق العنان لقوة هواتفهم الذكية في تشغيل الألعاب.

تجربة أكثر واقعية

وتم تحسين قدرات الألعاب في T1 5G و T1X، من خلال خاصية Ultra Game Mode الديناميكية التي تُمكن المستخدمين من تبديل الأوضاع بنقرة واحدة سهلة للحصول على تجربة حسية أكثر جاذبية. ويستجيب محرك Z-axis الخطي بشكل سريع مع الألعاب عن طريق توفير اهتزازات جذابة. كما تغمر تقنية 4D Game Vibration اللاعبين في عالم تبدو فيه كل حركة واقعية. ويأتي الهاتف كذلك مزوداً بنظام تبريد Vapor Chamber Cooling لتبديد الحرارة.

«أداء تربو»

وبالنسبة للاعبي ألعاب الهاتف المحمول يوفر T1 5G من فيفو، أداء تربو للمستخدمين من أجل الاستمتاع بالترفيه والألعاب الثقيلة بكل سهولة. وتضمن شاشة AMOLED Fullsense بمقاس 6.4 ومعدل تحديث 90 هرتز المدعومة بأداء تربو صورة فائقة النعومة للهاتف الذكي. و توفر شاشة فيفو T1 5G ألواناً وتفاصيل مذهلة بما في ذلك رسومات ونصوص واقعية مع وضوح فائق ما يوفر للاعبين، تجربة ألعاب ديناميكية وسينمائية، كما تتيح الشاشة بفضل تقنية local tone mapping (LTM) ودرجة سطوع تصل إلى 1300 شمعة للاعبين تجربة ألوان زاهية.

تصميم مريح

ومع التصميم الرائع لـ T1 5G من «فيفو» يمكن للمستهلكين الشعور بتصميم المحرك التوربيني مع منحنيات ثلاثية الأبعاد على الغطاء الخلفي. ويحافظ هذا الطراز على ملمس AG اللامع المبتكر مع طبقة نانو فائقة القوة (400 نانومتر) على السطح ما يتيح للمستخدمين قبضة سلسة ومريحة للهاتف الذكي. وسيتوفر الهاتف بألوان جديدة مثل الأسود التربو، والأزرق السماوي التربو في بعض الأسواق.

ويأتي هاتف T1X مزوداً بطبقة عازلة بلورية تمنحه ملمساً حريرياً مع خاصية مقاومة بصمات الأصابع، ويتوفر هذا الطراز باللونين الأسود والأزرق.

كاميرا متقدمة

وبالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في التقاط وتسجيل لحظات لا تنسى من الحياة، يحتوي T1 5G على نظام الكاميرا الثلاثية بالذكاء الاصطناعي المميز بألوان وتباينات غنية. وتتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة كبيرة تبلغ 1.79 F/1/ قادرة على التقاط التفاصيل الدقيقة بشكل مدهش في كل مكان. ومن خلال خاصية Super Night Mode المُحسنة من خلال خوارزميات دمج الإطارات المتعددة وتقليل التشويش، يتمكن المستخدمون من التقاط كل لحظة ساحرة في الليل مع صور أكثر وضوحاً. كما يتميز النظام أيضاً بكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية فائقة الاتساع تبلغ 117° لمساعدة المصورين على التقاط مناظر واسعة.

ويمكن التقاط مقاطع الفيديو عالية الدقة 4k في T1 5G، كما يتمتع الطراز أيضاً بالقدرة علي التسجيل باستخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت باستخدام ميزة Dual-View Video.

ويوفر T1X من فيفو، ليلاً لقطات واضحة ونقية عبر صيغة RAW وتقنية تقليل الضوضاء الفائقة مايمنحك أفضل اللقطات الليلية التي لا مثيل لها.